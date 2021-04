Fuerte adelanto de la entrevista de Matías Morla con Rial hablando de Dalma y Gianinna

Desde que Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre, sus hijas Dalma y Gianinna Maradona buscan saber qué responsabilidades tiene el entorno que lo rodeó en su trágica partida y apuntan fuerte contra Matías Morla.

El abogado, apoderado y amigo de Maradona eligió el silencio… hasta ahora. Porque Morla le brindó una entrevista exclusiva a Jorge Rial para su ciclo TV Nostra, que debuta este lunes, en la que se defiende de las críticas.

En el adelanto que pasó América en la tanda se puede escuchar al abogado decir: “A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”.

Y sale al cruce de Dalma y Gianinna con todo: “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”.

En el cierre del adelanto, Morla define: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.

