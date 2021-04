Pedro Braillard Poccard busca apoyo para proyectos de impacto local

“Todo aquello que apunte a reactivar la actividad económica será prioridad en las agendas de gestión de los Estados a todo nivel, nacional, provincial y municipales en nuestro país y el mundo, durante lo que resta de la pandemia y, especialmente, una vez que esta sea superada”, aseguró el senador nacional por Corrientes, Pedro Braillard Poccard, tras su ratificación esta semana, en la presidencia de la estratégica Comisión de Industria y Comercio del Senado de la Nación.

Entre otras definiciones, el legislador integrante del interbloque de Juntos por el Cambio y perteneciente a la alianza oficialista provincial Encuentro por Corrientes, aseguró que también trabajará desde ese ámbito para sumar apoyo a proyectos de alto impacto a nivel local como el establecimiento de una Zona Franca, potenciar la zona fronteriza de La Cruz, impulsar las energías alternativas y aportar “en todo lo que me competa a la agenda del Norte Grande y profundizar los contactos con los industriales del UniNoa”.

“El panorama es realmente de emergencia. No hace falta que lo diga yo: cualquier ciudadano podrá ver que la pandemia ha hecho estragos en la mayoría de las actividades económicas: gente que ha tenido que cerrar sus negocios, mal vender su capital de trabajo, otros que por la necesidad de cumplir con las exigencias sanitarias como la Aspo/Dispo perdieron sus changas. El poder adquisitivo de la gente es afectado por la creciente inflación lo que perjudica el consumo y ahora estamos a las puertas de nuevas restricciones. No es un escenario fácil, pero vemos que en él se mueven actores de una enorme vocación de trabajo: industriales, comerciantes, prestadores de servicios”, graficó. “En este tiempo que me tocó presidir la Comisión de Industria pude observar y tener el testimonio directo de cómo esos empresarios se unen con las autoridades de sus distritos o en sus propias gremiales empresarias para aportar ideas y generar espacios que preserven su actividad y el empleo. Incluso establecen acuerdos con los sindicatos que representan a sus empleados. Si bien este diálogo ya se daba, lo destacable es que se profundizó durante la pandemia”, agregó.

“Se depusieron muchas diferencias primero para sostener la actividad en la emergencia sanitaria y después para buscar más mercados o desarrollar nuevos productos para los cambios de hábitos que trajo el covid-19. Empuje, iniciativa, creatividad, resiliencia y mucho amor por lo que hacen son cualidades que pude ver en los hombres de negocio, en las Pymes argentinas, y que nos deben llamar a la esperanza. Porque de ese espíritu depende el sostenimiento y la creación de cientos de miles de empleos genuinos y de calidad”, alertó.

En cuanto a los empresarios de Corrientes, dijo: “Son un ejemplo de lo que acabo de describir. Recientemente hubo una cumbre regional del llamado Norte Grande, espacio del que tengo el orgullo de haber sido uno de sus miembros fundacionales, en el que participaron las Uniones Industriales del UniNoa, en la que se encuentra la Unión Industrial de Corrientes. Su presidente, Julio Gálvez, presentó en ese ámbito el proyecto de Ley de Políticas Públicas Fiscales Diferenciales que recibimos junto con mi colega, el senador ‘Camau’ Espínola”. “Se trata de una iniciativa muy atinada y que se ajusta perfectamente a las necesidades que hoy tiene el sector industrial para sostener sus niveles de actividad en un escenario inédito. Así como con esta, la Comisión de Industria y Comercio del Senado tiene abiertas las puertas para promover todas las ideas que ayuden al objetivo de acompañar a los generadores de empleo y actividad económica.