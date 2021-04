Capacitan para prevenir el covid en la Fundación Urunday

Personal de la Fundación Urunday realizó una capacitación de prevención covid-19 con vistas a la Bienal, que tendrá lugar en Resistencia del 16 al 23 de julio del 2022.

La capacitación estuvo destinada a los trabajadores de la fundación que estarán en primera línea durante la Bienal Internacional de Escultura, y el personal del departamento de restauración y mantenimientos de esculturas (Drme).

“La fundación no solo tiene personal en el Museum, sino también en la ciudad con el personal del Drme, es por eso que tenemos el deber de cumplir con los protocolos. Si nosotros no tomamos conciencia de la prevención, no podemos cuidarnos, y cuidarnos es primordial en este momento y para eso acudimos a la gente amiga y mecenas de la Bienal del Chaco, Femechaco Salud”, destacó el presidente de la fundación Urunday, Fabriciano Gómez.

La capacitación estuvo a cargo de Alberto Navarro, director médico de Femechaco Emergencias, quien explicó: “La idea es ir preparándonos para esta segunda ola de covid-19, que ya es una realidad en nuestro país, y la única manera de estar alejados de la posibilidad de contagio es respetando todas las medidas de seguridad a las que ya estamos habituados. Tenemos que consolidar la concientización de todos los cuidados que tenemos que tener para sí y con el contacto con el público en general”.

“Es vital que el personal de la fundación Urunday, que se relaciona con expositores y visitantes de la bienal, interiorice y automatice a conciencia los mecanismos de prevención que ya conocemos todos”, destacó el profesional médico.

Dijo, además, que es fundamental que se trasformen en un hábito inconsciente las acciones preventivas, como el lavado de manos con agua y jabón. De no tener agua y jabón, se puede utilizar alcohol en gel o alcohol diluido al 70 por ciento en agua, para reducir eficazmente el desarrollo de microorganismos en las manos, uso de barbijo y distanciamiento social”.

La capacitación comprendió el temario: recomendaciones para el correcto lavado de manos, uso del cubrebocas, recomendaciones al entrar y salir de oficinas y talleres, recomendaciones para la limpieza y desinfección de vehículos, recomendaciones al recibir un envío.

El mayor evento cultural de la provincia del Chaco, producido por el comité organizador -compuesto por el Gobierno de esa provincia y la Fundación Urunday- con el acompañamiento de la municipalidad de Resistencia, se desarrollará del 16 al 23 de julio del 2022.

