Boca Unidos rescató un empate en el debut ante Central Norte

Lo más rescatable del debut de Boca Unidos en el torneo Federal A 2021 fue el punto conseguido en condición de visitante. Fue 2-2 en Salta ante Central Norte, con dos goles que llegaron por regalos del arquero local, Nicolás Mazza.

El partido jugado en el estadio Padre Martearena, por la primera fecha de la Zona B del certamen, fue desfavorable al conjunto Aurirrojo durante casi todo su desarrollo. El equipo dirigido por Alfredo Grelak apostó a esperar con mucha gente atrás, pero se olvidó de atacar, al punto que no logró generar una sola jugada de gol en los 106 minutos que duró el partido.

No obstante, el encuentro comenzó a pedir de Boca Unidos, que rápidamente se puso al frente en el resultado en el primer error de Mazza. El equipo correntino presionó en la salida del Azabache, obligando a Vester a jugar hacia atrás para su arquero, quien pifió el rechazo, y Gonzalo Ríos que estaba atento le ganó la posición para empujar la pelota a la red.

A partir de ahí fue todo de Central Norte, que se hizo dueño del terreno y la pelota, pero que le costó llegar al principio por la defensa de cinco que plantó Boca Unidos. El local fue por momento “Baimadependiente”, ya que lo que podía hacer en ofensiva pasaba por lo que generaba el “10”, que recibía siempre sólo por la izquierda del mediocampo.

De una segunda jugada, tras una pelota parada, llegó el empate del local. Ardente rechazó con los puños un tiro libre que llegó en forma de centro al segundo palo, y el rebote le cayó a Gómez, que sin marcas remató como venía, la pelota se desvió en Lazzaroni y descolocó al arquero, para meterse contra el vertical izquierdo.

Luego del empate, todo siguió igual. Central Norte siguió atacando y Boca Unidos esperando y apostando por un contraataque que nunca llegó, porque tanto Niz como Oliva casi nunca se soltaron en función de ataque, y la pelota no les llegaba a Ríos y Medina.

La tuvo Baima, pero su remate débil fue atajado por Ardente, y luego Morales llegó con lo justo para anticiparse a Reyes, que estaba listo para someter a Ardente.

Con Boca Unidos sosteniendo el empate como podía, y Central Norte sin poder marcar la superioridad que ejercía, ambos equipos se fueron al descanso.

A la vuelta de los vestuarios, y con Saúl Abecasis en lugar de Maximiliano Oliva, fue nuevamente Central Norte el que tomó el protagonismo y fue con decisión en busca del desequilibrio. Primero Reyes sacudió el travesaño con un cabezazo, ingresando sólo por el segundo palo, y luego Chavarría se tiró en el área chica para puntear la pelota ante la salida de Ardente, y el que salvó a la visita esta vez fue el palo izquierdo.

Enseguida llegó el premio a tanta insistencia del Azabache. Carrasco metió un centro, y Reyes se elevó entre dos jugadores de Boca Unidos para ganar el salto y desviar con un cabezazo la trayectoria del balón y vencer a Ardente.

Boca Unidos intentó una tibia reacción, pero no mostró ideas para acercarse con peligro al arco rival, y Central Norte contraatacó con peligro, buscando definir el pleito.

La visita volvió a convertir inesperadamente. Luego de un tiro de esquina desde la derecha. Mazza salió de su arco para despejar, pero falló en el cálculo, y su manotazo quedó corto, dejándole la pelota servida a Marotta, que de cabeza la empujó al gol.

Nuevamente Central Norte fue a la carga, y contó con numerosas opciones para desequilibrar, ante un equipo correntino recostado atrás, sin opciones para lastimar de contraataque. Los ingresos de Lautaro Larrasábal en lugar de Arriola y de Diego Sánchez Paredes por Luna no cambiaron el trámite.

Tomados los delanteros, la opción de los dirigidos por Ezequiel Medrán fueron los defensores, que se proyectaron repetidas veces al ataque, sin oposición, en busca del desequilibrio.

Fue así que un centro pasado de Gómez le quedó al zaguero central Vester, cuyo remate con poco ángulo dio en la parte exterior de la red. También la tuvo el lateral izquierdo Ferrero -se proyectó toda la tarde- que en la primera remató ancho de derecha, y luego quedó mano a mano con Ardente, pero el arquero correntino tapó el remate, y en el rebote, Gómez la mandó por arriba del travesaño.

Cuando se jugaba uno de los cuatro minutos de tiempo adicionado, se produjo un incidente. Varios jugadores de Boca Unidos fueron a trabar fuerte abajo, y Vester reaccionó aplicando un golpe a Ríos, produciéndose un tumulto. Todo terminó con repartos de amarillas y la expulsión de Ríos, Pardo y del técnico Grelak.

Increíblemente el árbitro tucumano Bejas adicionó 5 minutos más, que fueron para el sufrimiento de Boca Unidos, que se aferró como pudo al empate, en un partido que le fue netamente desfavorable y para el que Central Norte hizo mucho más para merecer los tres puntos.

Tendrá que cambiar rápido el chip el equipo Aurirrojo, que el domingo recibirá a For Ever por la segunda fecha, ya que además de defender, deberá buscar también el arco de enfrente, porque “regalos” como los que tuvo ayer no se presentan en todos los partidos.

