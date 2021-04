Celeste Alfonzo fue electa como presidenta del club Amad

El club Amad de Goya tiene nuevas autoridades. La Asamblea General Ordinaria eligió ayer a María Celeste Alfonzo como nueva presidenta para reemplazar en ese cargo a Hugo Javier Solís que hoy está al frente de la Asociación Goyana de Básquetbol.

La flamante Comisión Directiva recibió el apoyo de los socios presentes y de los que siguieron la asamblea por las redes sociales de la entidad para conducir los destinos del club hasta el 2023. Tras las dificultades presentadas por la pandemia por el covid-19 hace más de un año, el club goyano pudo por fin celebrar la Asamblea General Ordinaria para renovar sus autoridades y poner oficialmente punto final a la presidencia de Solís que estuvo en su cargo por dos períodos.

Quien dio la bienvenida fue el secretario Mariano Montti. Luego el presidente saliente leyó la Memoria de su gestión, haciendo hincapié en el crecimiento del club en materia de infraestructura y resaltó la participación del equipo de básquetbol de primera división en las últimas dos temporadas del Torneo Federal. Además, instó a la nueva comisión directiva “a seguir los lineamientos que hicieron crecer al club”.

Después de la elección, Alfonzo agradeció el respaldo que recibió para ocupar el cargo. “Mi gratitud para Pocholo Faturo, a quien miré y admiré, y más aún para Javier Solís, por la dedicación con la que ha realizado su tarea y por el alto lugar en que deja al club. Gracias también a Mariano Montti por mostrarme el camino en la dirigencia deportiva”.

Además, afirmó que “asumo este compromiso, no sin temores y dudas, pero con una gran responsabilidad y convicción de trabajar seria y esforzadamente para mantener al viejo y querido club en su lugar destacado en el deporte, no solo de la ciudad sino de la provincia y la región”. La flamante presidenta destacó que “a pesar de que el Covid impidió que podamos formalizar la renovación de autoridades con anterioridad, la Comisión saliente no dejó de trabajar, comenzando tareas de pintura y adquiriendo cámaras de seguridad, comprometiéndonos a llevar adelante las gestiones que mejoren la infraestructura para toda la actividad deportiva”.

Por último, afirmó que “este siempre fue un club de puertas abiertas, convoco y espero a exjugadores y personas allegadas a acercarse. Agradezco el acompañamiento de los socios, la confianza depositada en mi persona, comprometiendo al resto de la Comisión a trabajar arduamente a fin de enaltecer aún más al verde del Tapocó, como siempre lo llamé”.