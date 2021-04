Tras el extraño hallazgo en una foto de turistas, realizan rastrillajes en Pellegrini

Turistas tomaron fotografías en el último tramo de la Ruta 40, antes de llegar a Colonia Pellegrini. Pero cuando las estaban editando, detectaron que al lado de un carancho había algo -de carne y hueso- que podría ser parte del miembro superior de una persona. Este extraño hallazgo fue denunciado el último domingo ante la Policía local y la investigación ahora está a cargo de la Fiscalía de Mercedes.

“El personal policial, desde las 6 hasta las 14, estuvo rastrillando la zona para intentar encontrar los restos que aparecen en la fotografía que tomaron turistas que están en Pellegrini. Hasta ahora no se encontró nada. Tampoco hay reportes de personas desaparecidas en la zona”, expresó el fiscal de Investigación Rural y Ambiental, Gerardo Cabral, al ser consultado ayer por El Litoral. Tras lo cual agregó que “no es sencilla la búsqueda por dos cuestiones: la primera de ellas es que los turistas se dieron cuenta de ese elemento extraño cuando estaban editando las imágenes, no en el momento que las capturaron. Y la segunda es que ellos no conocen la zona, por lo que el área de búsqueda es un trayecto estimado de 20 kilómetros”. En este punto, acotó que “ese tramo corresponde a la Ruta 40, más precisamente antes de llegar a Pellegrini”. Pero además de los efectivos policiales, indicó que también se pidió colaboración a los guardaparques.

Así, con esta ayuda sumada a la de Gendarmería, hoy habrá un nuevo rastrillaje en la zona.

“Como no encontramos los restos que aparecen en la foto, no podemos hacer estudios para determinar si se trata de parte del miembro superior de una persona o de un animal”, concluyó Cabral.

