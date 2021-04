La muestra “Intrínseco” está disponible en el CCU

Desde el viernes pasado en el salón del Centro Cultural Universitario de la Unne está disponible “Intrínseco”, una exposición que comprende una serie de obras pictóricas y escultóricas de cabezas huecas que ilustran entre el barro y la pintura, la frecuencia ilusoria que atraviesan las mentes. Se trata del trabajo de la artista y gestora cultural correntina Yasí Ávalos.

Yasí, la artista creadora de “Intrínseco” se define artísticamente como “una mezcla”, “al no tener una educación formal en cuanto al arte, pude consumir de todo. Con los que yo me veo más identificada últimamente es con los simbolistas, en particular con la obra del pintor belga Félicien Rops. Yo me doy cuenta de que mis obras tocan un mundo ideal, que yo lo creo, para mí y que me permite mostrar lo que yo creo, veo o lo que quiero que ocurra”.

Hace unos años presentó una exposición titulada “La máquina de no ver” en la que tocaba temas bastante ríspidos y que la gente no puede o no quiere ver. “Aprendí con el tiempo, por ejemplo, con la serie ‘Cabezas huecas’ que detrás de las imágenes, aparentemente ingenuas, hay metáforas de lo que yo quiero hacer llegar y hacer entender. Por eso coincido con la filosofía de los simbolistas, donde detrás de ese mundo fantástico y de sueños, hay cosas para descubrir y comprender”.

(VAE)