Gerlero y su motivación por empezar la serie

Para Comunicaciones de Mercedes la espera se terminó. Mañana dará inicio la serie de Reclasificación frente a Obras Basket. Será a partir de las 19, en el estadio del Tachero.

El plantel del equipo mercedeño viajó ayer a la ciudad de Buenos Aires para afrontar los playoffs que habían sido postergados por contagios de coronavirus en el plantel de Obras.

“Ahora que ya sabemos la fecha, entrenamos mejor. Estamos listos para empezar”, le dijo ayer a la prensa el cordobés Miguel Gerlero, que también contrajo covid-19, pero en diciembre pasado.

“Trato de estar para el equipo, como lo hice siempre. Estamos todos bien enfocados. Se los ve bien a todos los chicos. Estamos motivados por empezar” expresó el ex San Martín de Corrientes.

El elenco mercedeño finalizó en la undécima posición en la tabla de valores durante la fase regular, producto de 17 victorias y 21 derrotas.

“Fue un año difícil, complicado. En principio no nos acompañaban los resultados y eso era complicado. Todos los equipos tienen un mal momento, nosotros lo tuvimos bastante largo, pero salimos todos juntos. Trabajando, sin perder la cabeza. Dimos un paso adelante, estamos en un muy buen momento” reconoció Gerlero con vistas al encuentro de mañana frente a Obras.

El alero tampoco quiere ir más de la serie contra el elenco porteño. “No pienso más allá de Obras. Solo en estos dos partidos y en tratar de ganar y después pensar en lo otro. Ahora la historia con Obras la historia va a ser distinto, va a ser más parejo”, dijo el jugador respecto del comienzo de la serie, y que será muy diferente al de la etapa regular, donde el equipo correntino logró imponerse con una muy buena diferencia.

La paciencia

Miguel Gerlero, oriundo de Río Tercero (Córdoba), se contagió de covid-19 en diciembre. “Todo el mes me sentí mal, muy débil. Desganado, sin fuerzas, sin energías. Todos los médicos me decían que era normal, que esté tranquilo. Que la recuperación es lenta, que tenga paciencia. Entonces no me desesperé, pasé diciembre y en enero empecé a entrenar de nuevo”, comentó el jugador

Sigue la Reclasificación

La Reclasificación de la Liga Nacional de Básquetbol se reanudará hoy con la serie Gimnasia de Comodoro frente a Hispano Americano de Río Gallegos.

El partido dará inicio a las 19, en el estadio de Obras.

Vale recordar que estos playoffs habían sido postergados luego de detectarse casos de coronavirus en el plantel del elenco chubutense.

Esta serie continuará mañana, nuevamente, en la cancha de Obras, también desde las 19. En caso de ser necesario un tercer encuentro, se jugará el domingo desde las 21.