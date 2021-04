Los insólitos errores que detectaron en la inscripción para la vacunación en Corrientes

Se dectaron increíbles errores en la reinscripción para recibir la segunda dosis para corretinos desde los 65 años. En la provincia 87.673 personas de esa franja etaria ya recibieron la primera dosis de la vacuna anticovid-19 y debían reinscribirse para la segunda. Una vez finalizado el proceso fue grande la sorpresa de los técnicos del sistema al encontrarse con insólitos yerros o avivadas.

"Hubo 15 personas que se reinscribieron con el mismo carnet de vacunación. Por supuesto fueron todos rechazados", informó a El Litoral una alta fuente del Gobierno provincial.

Entre los errores más comunes hubo gente que al subir la foto del carnet de vacunación lo hacía desde una distancia que resultaba imposible verificar los datos del documento oficial.

Entre las avivadas, se destaca gente que subió fotos bizarras y todo tipo de imágen vulgares que sólo dificultan el trabajo de entrecruzamiento de datos. "Hay mucha gente que está trabajando en el sistema y estas avivadas sólo dificultan el trabajo", se lamentó la fuente consultada.

Otro de los yerros más comunes ocurre con los domicilios. El Gobierno provincial utiliza el banco de datos del Registro Nacional de Personas (Renaper) pero en algunos casos no coinciden y requieren de toda una ingeniería de las autoridades por detectar al usuario: se busca en archivos de servicios públicos y en catastro y otros lugares para verificar datos. Pero retrasa todo el proceso.

Además hay gente que se anotó en la vacunación para mayores de 60, pero que era docente y cuando se volvió inscribir el sistema lo rechazó de manera automática porque figuraba en otra lista.

Por todos esos inconvenientes el Gobierno salió a buscar casa por casa a personas desde los 65 años que no se hayan inscripto. Reconocen que hay gente que no sabe cómo hacerlo o no tiene la herramientas para la operación.

No hay fecha exacta sobre la llegada de la segunda dosis de las Sputnik V que se utilizarán para vacunar a esos 87.000 correntinos que tienen la primera dosis. No se debe olvidar que sólo la primera dosis de la vacuna rusa genera una inmunidad superior al 80 por ciento.