Peralta se queda con lo que mostró Boca Unidos en el segundo tiempo

Boca Unidos igualó el domingo 1 a 1 ante For Ever, en lo que fue su presentación en condición de local en el torneo Federal A 2021. El equipo correntino sumó su segundo empate consecutivo, aunque por lo hecho en el segundo tiempo fue merecedor de algo más que el punto conseguido.

Una de las figuras de la tarde en el estadio Aurirrojo fue el delantero Martín Peralta, quien convirtió un gol que el árbitro, a instancia del asistente Nº 1, Guido Córdoba, anuló incorrectamente, y participó de la jugada previa que derivó en el tanto convertido por el juvenil Francisco Esteche.

“La verdad es que nos quedamos con un sabor amargo por cómo se dio el resultado. Se nos escapó (el partido) en el final, no era lo que esperábamos, pero creo que este es el camino que tenemos que seguir, con la misma lucha, la inteligencia y el compromiso con el que venimos haciéndolo”, señaló el tucumano en un mano a mano después del encuentro con El Litoral.

El juego tuvo dos tiempos totalmente diferentes. La primera mitad, en el que For Ever controló las acciones ante un Boca Unidos muy cauteloso. “Nos jugó un poco en contra los nervios, porque estábamos muy desesperados por querer salir a ganar el partido, y eso nos provocó la ansiedad de querer hacer todo bien”, explicó Peralta.

Todo lo contrario sucedió en el complemento, con el local más suelto y mostrándose protagonista, aunque la mejoría ya comenzó a evidenciarse en los últimos minutos de la etapa inicial. “En el segundo tiempo bajamos muchísimo la ansiedad, supimos aprovechar los espacios, y eso se vio reflejado a la hora de tener la pelota y de las situaciones de gol que creamos”, detalló.

“Creo que el juego del segundo tiempo es el que nos va a caracterizar más a nosotros por la calidad de jugadores que tenemos”, consideró el delantero tucumano.

A Peralta, al igual que a Lautaro Larrasábal, les tocó reemplazar a dos jugadores de experiencia en el ataque, como son Antonio Medina, lesionado, Gonzalo Ríos, quien frente al Negro cumplió la fecha de suspensión por la expulsión que sufrió en Salta. “Para este partido quedaron afuera dos nombres que hoy lo sentimos, sobre todo teniendo en cuenta que este va a ser un campeonato muy largo donde vamos a necesitar de todos”, indicó al respecto.

Boca Unidos salió con todo a buscar el desequilibrio en el segundo tiempo. En cinco minutos creó dos situaciones claras para marcar, la primera que tapó Canuto y después el palo le negó el gol a Arriola, y luego llegó el gol mal anulado a Peralta, cuando Sánchez Paredes buscó por abajo, y el tucumano picó desde atrás para anticiparse al defensor y el arquero para puntear a la red.

“Nunca me gustó hablar de los árbitros, pero tengo que decir que se equivocó. Es una lástima, porque trabajamos en la semana al ciento por ciento, no regalamos nada para que al final nos impidan ganar dos puntos que eran fundamentales para nosotros, por lo que me voy un poco fastidioso por eso”, expresó Peralta acerca de la conquista anulada.

Peralta ya estaba en los planes del técnico Alfredo Grelak para el partido de la primera fecha ante Central Norte, pero una inoportuna lesión lo dejó al margen de la delegación que viajó a Salta. “Se hizo esperar el debut, gracias a Dios se pudo dar. Me quedo con lo positivo, que fue el buen juego que tuvo el equipo. Habrá que seguir trabajando en la semana para buscar sumar puntos que nos permitan lograr el objetivo”.

Acerca de la jugada del gol de su equipo, que llegó luego de un remate suyo que Canuto desvió hacia un costado, precisó: “Es una alegría inmensa por Pancho, (Francisco Esteche) que es un jugador del club que tiene un potencial grandísimo, que si se propone puede cumplir muchas cosas, y hoy (por el domingo) lo demostró al entrar en el segundo tiempo de la manera que lo hizo”.

Por distintas razones, el tucumano hace un tiempo largo que no jugaba un partido oficial, ya que tras su buen paso por San Jorge, no tuvo continuidad luego en Estudiantes de Río Cuarto, y en su paso por San Martín de su ciudad natal no tuvo oportunidad de jugar.

“Pasó mucho tiempo que no venía jugando. Hoy lo tomé con mucha tranquilidad, no me quería volver loco a la hora de correr, para no hacerlo de más. Por suerte pude completar una buena cantidad de minutos (jugó 86) que me va a ayudar para lo que viene”, manifestó.

El delantero contó que “me gusta jugar por todo el centro de ataque, tirar diagonales. Puedo jugar tanto por los costados como por adentro. Para el partido contra Central Norte (el técnico) me estaba probando por afuera, y justo llegó la lesión y lamentablemente quedé afuera”.

“Terminé muy cansado, hace más de un año que no venía jugando, y la verdad es que terminé más agotado que lo normal, pero ahora buscaré descansar para poder recuperarme y poder estar a disposición para la semana que viene”, dijo Peralta, quien debutó el domingo con la camiseta Aurirroja, y fue una de las figuras del equipo correntino.