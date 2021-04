Rugby: dos clubes paran actividades tras una advertencia del Gobierno

Luego de lo sucedido el pasado sábado durante un encuentro de rugby ayer continuaron las repercusiónes en la más alta esfera del Gobierno de Corrientes. El propio Gustavo Valdés convocó a Jorge Terrile y luego, el Secretario de Deportes reunió a los dirigentes de diferentes federaciones para solicitarles el “estricto respeto de todos los protocolos preventivos” para el coronavirus.

En tanto que los clubes Aranduroga y San Patricio tomaron la decisión de paralizar los entrenamientos de rugby durante una semana por la situación sanitaria provocada por el coronavirus en los últimos días, incluso la entidad Cebra informó de casos positivos en sus planteles.

“La Dirección del Club ha tomado la decisión de suspender, a partir de hoy (por el lunes) y por una semana, todas las actividades deportivas y de entrenamiento relacionadas al rugby”, dice el comunicado que se conoció ayer.

“Ante la situación difícil que estamos atravesando respecto del aumento de infecciones por la segunda ola de la pandemia y teniendo en cuenta algunos casos de contagio de socios, hacemos un llamado a la responsabilidad de cada uno para extremar los cuidados sanitarios vigentes”.

Los casos de coronavirus se dieron en cuatro jugadores de diferentes categorías (Menores de 18 años, M20 y Primera) y la intención de los dirigentes es evitar el contacto estrecho con el resto de los integrantes de los planteles.

La nota que dio a conocer San Patricio está redactada en el mismo sentido, aunque aclara que no tiene jugadores o socios afectados por el coronavirus.

“Hemos tomado la difícil decisión decisión de suspender por una semana todas las actividades deportivas y de entrenamientos relacionados al rugby, manteniendo a su vez el aislamiento, control y seguimiento de los miembros de las divisiones menores que mantuvieron contacto con personas positivas”, señala el escrito que dio a conocer la entidad Rojinegra.

El pasado sábado, Aranduroga disputó la segunda fecha de la Copa Corrientes que organiza la Unión de Rugby del Nordeste frente a San Patricio, en lo que fue una polémica jornada por la presencia de público en la cancha del Rojinegro.

“Esperamos contar con la colaboración de siempre, porque cuidándose cada uno nos cuidamos todos, y así estaremos realizando una prevención segura desde la Institución”, cierra la nota que hizo llegar Aranduroga a sus socios.

Durante la mañana de ayer, Terrile se reunió con el Gobernador donde analizaron la situación que se vivió el fin de semana, pero ratificaron que la actividad deportiva seguirá habilitada en la provincia sin embargo pusieron énfasis en que se deberá ser más estricto en el cumplimiento de los protocolos preventivos sanitarios.

“Tenemos que tomar lo que sucedió en San Patricio para que no vuelva a ocurrir. A veces nos equivocamos, pero lo que sucedió en San Patricio no se puede repetir”, señaló el Secretario de Deportes.

“La idea hoy es seguir con las actividades deportivas habilitadas, eso me confirmó el Gobernador en la reunión que mantuvimos esta mañana, pero con el estricto protocolo sin la presencia de ningún tipo de público”, agregó.

El funcionario aclaró que “la Municipalidad de la Ciudad (Corrientes) le dio la sanción correspondiente. Hay una clausura y habrá que ver el encuadre que se les da para ver si les corresponde algún otro tipo de sanción. Eso lo analizará el Tribunal de Faltas”.

“Estamos lejos del regreso del público, por eso es que estamos tan preocupados por lo que sucedió. Todo se irá dando de manera escalonada. Esto dependerá de la evolución de la pandemia, si nosotros vemos que los contagios bajan podemos pensar en el regreso de los aficionados en algún momento, pero hoy que recién estamos volviendo a la práctica del deporte en conjunto debemos demostrar que hay responsabilidad”.

Jorge Terrile se reunió con dirigentes

El secretario de Deportes de la Provincia, Jorge Terrile, junto con Ramón Vallejos, subsecretario de Deportes Municipal de Corrientes, mantuvo una reunión en la sede de la Secretaría de Deportes con los dirigentes de diferentes asociaciones y federaciones, donde transmitió el menaje que recibió del Gobernador.

Allí exhortó el “estricto respeto a todos los protocolos preventivos ante la pandemia del covid-19, en todas las competencias deportivas provinciales”. Insistió a su vez, en la necesidad de reforzar las normas sanitarias dentro de un terreno de juego para competidores, “como así también en sus alrededores para el caso de cuerpos técnicos o colaboradores”, recordando además que las actividades habilitadas “se deben realizar sin público”. Estuvieron presentes en el encuentro que se realizó en el Salón de Usos Múltiples: Eduardo Gómez Vara (Unión de Rugby del Nordeste); Alejandro Ávalos (Federación de Atletismo), Juan Carlos Espinosa (Liga Correntina de Fútbol); Eduardo Ledesma (Federación de Tenis), Rafael Fondón (Federación de Básquet); Gustavo Romero (Asociación de Hóckey), Guillermo Solari, (Federación de Vóley) Cristian Martínez (Federación de Boxeo) y Walter Merlo (Fútbol de Salón).

“Se nos fue de la mano”

El presidente del club San Patricio, Enzo Ramos, dio a conocer su posición respecto a lo que sucedió el pasado sábado cuando se disputó una jornada de rugby en la mencionada entidad con la presencia de público y que provocó, al día siguiente, la clausura de las instalaciones por parte de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes.

“Hay padres que hace un año y medio no ven jugar a sus hijos y es difícil que se vayan, les pedimos que lo hagan pero al llegar el partido principal se nos complicó y no pudimos manejar la situación, se nos fue de la mano”, señaló el dirigente que también sostuvo que “junto al secretario del club estuvimos intentando que la gente se retire del lugar, pero algunos daban vueltas y volvían a acomodarse. No pudimos sacar a todos los que estuvieron en los partidos anteriores”.

“Es cierto que cometimos errores, aceptamos, pero si se ve la única foto que se publicó es malintencionada”, contó Ramos en declaraciones que realizó a Radio Sudamericana. Reiteró que “por una foto estamos clausurados y seguramente con más problemas. Esperamos no perjudicar más a nuestro deporte y vamos a cumplir con todo lo necesario”.