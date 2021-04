Luna está lesionado y López Demarchi se encuentra de alta

Luego de contar con el martes libre, el plantel de Boca Unidos volvió ayer a las prácticas, con vistas al partido del próximo domingo, cuando recibirá en su estadio a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay por la cuarta fecha del torneo Federal A.

La novedad en la vuelta a los entrenamientos del Aurirrojo fue la incorporación al plantel del defensor Santiago López Demarchi, quien se venía recuperando de un problema muscular y todavía no hizo su debut oficial con el equipo correntino.

En cambio, el que no trabajó junto al resto de sus compañeros por encontrarse lesionado fue el polifuncional Sebastián Luna, quien fue reemplazado en el entretiempo del encuentro jugado el domingo ante Racing Córdoba, por Martín Peralta.

La caída en el estadio Miguel Sancho del barrio Nuevo Italia (2-0) fue la primera de Boca Unidos en el torneo, ya que previamente logró dos empates consecutivos: en el debut igualó 2-2 en su visita a Central Norte, y en la presentación de local, repartió puntos con For Ever (1-1), uno de los líderes del certamen.

Lo cierto es que al cabo de tres fechas Boca Unidos todavía no pudo sumar de a tres puntos, y el equipo aún no aparece.

Con excepción de un buen segundo tiempo ante For Ever, que ilusionó, porque en ese tramo tomó el protagonismo del juego y no sufrió prácticamente en su arco, en Córdoba volvió a decepcionar. El equipo ofreció muchas ventajas de mitad de cancha hacia atrás, a punto tal que su arquero Luis Ardente fue su jugador más destacado, mientras que volvió a tener problemas para generar situaciones en ataque, más allá de la tenencia inofensiva de la pelota que tuvo por momentos.

Entre hoy y mañana el técnico Alfredo Grelak trabajará tácticamente para encontrar una formación que salga a la cancha el domingo a las 16 para buscar ante el Lobo entrerriano el primer triunfo.

(RP)