Tassano confirmó fórmula con Lanari y fecha unificada de elecciones de Capital-Provincia

Pueden pasar cosas, pero el intendente Eduardo Tassano fue categórico en su visita al programa Final Abierto. Dijo que Capital votará el mismo día en que la provincia vote a gobernador y que esa fecha será en agosto. “Hay una posibilidad muy importante de votar en agosto” antes de las Paso, señaló. También exhibió sus apoyos de cara a una eventual reelección: el del gobernador Gustavo Valdés, por ejemplo, y confirmó que la fórmula, que será la misma en la ciudad, “es con Emilio Lanari”.

El doctor Tassano también habló de la gestión y pidió tiempo para completar el proceso de transformación de la ciudad. Habló de Ricardo Colombi, de las diferencias que tiene con el presidente del partido y de las conversaciones pasadas y por venir. También habló de Gustavo Canteros, por el momento el más firme de sus oponentes, y que, por si fuera poco, está dentro del propio frente gobernante.

Aquí un extracto, sobre todo en clave política, de la charla que mantuvo el jefe comunal con los periodistas Gabriela Bissaro, Carlos Simón y Eduardo Ledesma en Final Abierto, programa que se estrenó anoche pero que se encuentra disponible en las plataformas del ciclo y del diario El Litoral.

—¿La Capital votará el mismo día de la elección a gobernador?

—Sí, eso está decidido y vamos a acompañar la fecha provincial. Es una decisión tomada desde hace un buen tiempo, cuando muchos de los intendentes tuvimos una reunión con el gobernador.

—¿Cambia un poco el escenario la posibilidad de que las Paso sean el 12 de septiembre?

—Uno tenía un escenario pensando donde se votaban las Paso, una elección provincial intermedia y después la elección nacional. Quizás esto haga que se vote las provinciales antes.

—Estaríamos hablando de un domingo posterior al 10 de agosto…

—Exactamente.

—¿Ya está definida la posibilidad de avanzar con la reelección? Que, dicho sea de paso, en la historia de Corrientes no ha sucedido…

—Nosotros con Emilio nos hemos propuesto trabajar en la gestión, fijate que no hemos generado líneas internas, lo nuestro era trabajar con la gestión. No hicimos manifestaciones de ningún tipo, respetamos a todos los referentes de la alianza, que son muy importantes, y estamos esperando que las cosas vayan madurando y si nos toca, iremos con todo y si no trabajaremos por la alianza en el lugar que nos toque.

—Pero hasta ahora esto parece un hecho...

—Sí, y los apoyos son importantes de otros referentes políticos, inclusive el del gobernador, de muchos partidos y sectores. Estamos preparando todo.

—¿La fórmula sería la misma?

—Sí. Yo le tengo respeto y cariño a Emilio porque en estos roles ejecutivos necesitás un reemplazo serio, responsable y de confianza; por eso mi fórmula es con Emilio.

—¿Por qué le gustaría ser intendente nuevamente?

—Nosotros comenzamos muchas cosas a pesar de que siempre lo que más se valora objetivamente de un intendente o una gestión es lo que tiene que ver con la infraestructura y las obras de calles, iluminación, plazas, o el tema hídrico. También hemos iniciado un camino en lo ambiental; la transformación misma del Municipio, la facilitación de trámites, en lo que se llama la modernización, tenemos información de la Ciudad y elementos para una planificación urbana para tratar de encauzar todo eso en Corrientes.

—¿Tiene en cuenta que nadie pudo hasta ahora ser reelegido en Capital?

—Todas las elecciones son difíciles y lo aprendí de entrada en el 2009, cuando fui candidato a intendente y perdimos las elecciones, y después en el 2011 fui candidato a concejal y tuvimos las elecciones donde el gobierno municipal, donde estaba Camau, adhirió al gobierno nacional en el apogeo de Cristina Kirchner y también recibimos una dura derrota. A pesar de eso, sabemos cómo trabajar en las elecciones y tenemos un gran equipo armado y aportamos mucho, donde armamos el gabinete con funcionarios de 22 partidos políticos jóvenes en general —salvo Emilio y yo, el resto son todos jóvenes—. Hemos generado mucha empatía y trabajo en equipo y eso nos da una base de difusión de nuestro trabajo para que se conozca y estén participando otros sectores políticos, sumado a esto que hemos trabajado junto con el gobernador, cosa que no se daba hace mucho tiempo. Creo que eso nos da posibilidades, pero campañas son campañas, y ahí es donde está el esfuerzo y las ganas que vamos a poner, y bueno, saben que a la campaña, como dicen en el barrio, “le medimos con todo”.

—¿Cómo está su relación con Ricardo Colombi?

—Bien, hace unas tres semanas tuvimos una reunión donde conversamos sobre distintos temas. Ricardo es un referente máximo para nosotros, de primera línea, con mucha experiencia, tiene sus formas de ser, pero siempre está viendo más allá.

—¿Tuvo choques con él, políticamente hablando?

—No, discutimos al principio un poco sobre la gestión, pero sin dudas que yo tengo una admiración y cariño por él, pero sin dudas que en la gestión a veces cuesta un poco entenderme o lo que uno hace, pero son las formas nada más.

—¿Tuvo una charla con él?

—Tuvimos una charla en extenso y supongo que en breve estaremos hablando.

—¿A qué obedece que Colombi en las últimas apariciones públicas pusiera en duda su candidatura?

—Yo creo que Ricardo es una opinión súper autorizada, creo que él maneja los tiempos y supongo que tiene que ver con lo que hay que resolver todo y no anticipar los tiempos, creo que tiene que ver con eso.

—La candidatura de Gustavo Canteros, ¿sacude un poco el esquema?

—Cada uno tiene su experiencia y se maneja como debe ser. Primero, personalmente, no hago una autopostulación, y en segundo lugar me parece que la alianza tiene referentes muy importantes de diferentes partidos políticos. No era el tema plantear divisiones o plantear cosas que son discutibles. Porque nuestro adversario está en otro lado y tenemos un gobierno nacional de otro signo político que quiere ir a muchos lugares y ocupar varias provincias ganando elecciones. Nosotros trabajamos en la gestión para concentrarnos en la valoración de la gente y que la gestión sea favorable a la continuidad del proyecto.

—¿Está resuelta la cuestión interna?

—La idea de los referentes de la alianza es tener definidas todas las cosas antes de poder largar y faltan algunos cargos importantes por definir. Pero va a ser una muestra muy importante de unidad y de coherencia para dar a conocer, y estamos esperando eso.

—¿Molesta la candidatura de Canteros en lo personal?

—No.

—¿Esperaba dialogar personalmente con él antes?

—Sí, uno siempre espera eso, pero con Gustavo en su rol de vicegobernador hemos tenido una excelente relación y hemos hecho mucho juntos en los barrios en este tiempo. Obviamente que cualquiera puede decir lo que quiere, nosotros con respecto a nuestra gestión y con lo que hacemos hemos sido muy autocríticos, hemos tenido encuestas y valoraciones para saber dónde estábamos, y hemos sido respetuosos de la alianza y su gente. Además, porque no es lo nuestro andar diciendo o postulándonos, depende del conjunto de la alianza, encuestas y por último de la definición de la gente que te saca o te pone.

—¿Por qué considera que ustedes podrían hacer una gestión mejor que Canteros? ¿Qué tiene usted que no tenga Canteros para ocupar la intendencia?

—Nosotros propusimos una gestión municipal potenciando la alianza, muchas personas y funcionarios de la misma, porque estudiamos y nos pusimos a abordar temas como la planificación urbana y el tema ambiental, que eso no se hablaba. Hoy en Corrientes es el tema más importante de estructura para luchar con el tema climático, iniciamos la urbanización del instituto, hay más de 183 trámites que se hacen online y estamos capacitando al personal municipal, hemos jerarquizado en muchos aspectos desde la bancarización, la carrera municipal y muchas cosas que hemos abordado que no eran habituales.

Junto con el Gobierno provincial hubo una transformación en la obra pública con más de dos mil novecientas cuadras de tierra intervenidas. Nos dedicamos a abordar las consecuencias de los cambios climáticos, que son las inundaciones, y trabajamos en la limpieza y desobstrucción de los pluviales.

—Pero esas acciones son acciones de gobierno. ¿Qué diferencias tiene con Canteros?

—No, ahí quiero ser contundente, porque el proyecto de transformación de la ciudad lo hicimos nosotros y en eso no participó nunca Gustavo Canteros.