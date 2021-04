Se aprobó la prórroga de la emergencia sanitaria y económica

El Concejo Deliberante aprobó ayer la prórroga de la Emergencia Sanitaria y Económica en la ciudad. La oposición -en general- acompañó, pero no el artículo que apunta a la revisión de los contratos sancionados antes de la pandemia por considerarlo como una sobredelegación de facultades al Ejecutivo municipal.

La asamblea de ayer fue presidida por la vicepresidenta primera, Juliana Miranda Gallino, en ausencia del presidente del cuerpo, Alfredo Vallejos, quien se encuentra aislado en forma preventiva, por contacto estrecho con un positivo de covid-19. Según pudo saber El Litoral su primer control resultó no detectable.

En tanto, el eje central de la sesión fue la prórroga de la Emergencia Económica y Sanitaria en el ámbito de la ciudad de Corrientes por 90 días, que volvió al recinto con despacho favorable de la Comisión de Legislación.

Este proyecto permitirá aliviar la carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas, y actores de la economía social, como ser los comerciantes de los mercados municipales. Principalmente, se determina una exención de determinados tributos locales y la prórroga de vencimientos tributarios para los sectores afectados por la situación actual.

Al inicio del tratamiento del expediente, la oposición solicitó que los artículos del mismo sean votados en particular ya que no estaban dispuestos a acompañar al artículo 8, el cual fue rechazado por el bloque del Frente de Todos. Fue la concejal Magdalena Duarte del Frente de Todos quien tomó la palabra y recordó también que el año pasado tomaron la misma postura y presentaron un despacho en minoría.

Después, Fabián Nieves del oficialismo celebró el acompañamiento de la oposición para luego abogar por el artículo rechazado dada su importancia para mantener la unidad normativa del proyecto. “Los tratos vigentes en época de emergencia y su continuidad pueden afectar la administración del Estado, esta es una herramienta en una situación de incertidumbre sin precedentes y que también el Gobierno nacional lo entendió así. De hecho, a nivel nacional se ha sancionado un sistema paralelo y se hizo en este contexto de pandemia”.

Posteriormente, al citar una normativa nacional que habilita la contratación directa de bienes y servicios para atender la emergencia, mencionó que “por esta razón vamos a sostener el artículo 8”, resumió Nieves.

Ante su discurso, el concejal Omar Molina del Frente de Todos, quien en primer lugar destacó el espíritu democrático que mantuvo su bloque para acompañar las iniciativas durante la pandemia, diferenciándose de los diputados del oficialismo deja sin quorum a la sesión cuando la oposición toma la palabra en la cámara Baja, marcó la diferencia entre el artículo 8 y la medida nacional citada.

“El artículo 8 es un papel en blanco firmado y esto ya lo dijimos antes, establece la revisión de la totalidad de los contratos de compras y contrataciones de bienes y servicios públicos celebrados anterior a la emergencia, muy diferente al manejo discrecional de los contratos vigentes que autorizar una contratación directa. No estamos hablando de lo mismo y esto es un exceso de facultades al Departamento Ejecutivo municipal”.

“Esta situación de pandemia no se terminó y tampoco está cerca su fin, tenemos que seguir siendo responsables y hay que evitar este tipo de cuestiones y si hay algo que revisar, para eso estamos. El municipio no toma decisiones en el volumen en que lo hace el Gobierno nacional, que a pesar de esto no se animó a avanzar en una normativa así. Hay una sobredelegación de facultades al DEM que quita el rol que tiene el Concejo Deliberante”.

Finalmente, el artículo fue aprobado por 8 votos y el proyecto en general siguió la misma suerte por unanimidad.

También en el mismo encuentro, hubo consenso entre el oficialismo y la oposición en los pedidos de informe sobre la construcción de las 200 viviendas municipales y sobre el funcionamiento del área de Bromatología del Municipio.

Además, el cuerpo deliberativo le dio el visto bueno a la propuesta de imponer el nombre Doctor Clemente Maldonado a la calle Granville del barrio Eucaliptal y de reemplazar el nombre de la calle Las Piedras, entre las avenidas Independencia y Nicolás Avellaneda, por el de Hermanos Barrios, en homenaje al conjunto chamamecero.