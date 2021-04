Valdés ratifica la modalidad de fases en Corrientes para combatir el coronavirus

El gobernador Gustavo Valdés ratificó ayer la estrategia de fases que se implementa en la provincia, y por el momento no se pronunció respecto a las restricciones anunciadas por el Estado nacional. En tanto hoy y mañana viajará al interior para inaugurar obras y hacer entrega de bienes de capital.

Minutos después de haber llegado de Buenos Aires y antes de conocerse las nuevas medidas nacionales para evitar que la segunda ola de contagios siga creciendo, Valdés ratificó ayer que Corrientes continuará controlando la pandemia en el territorio provincial con la estrategia de fases y “si necesitamos tomar medidas respecto de una población, las vamos a tomar, porque entendemos que es importante la economía, pero también la salud es fundamental”, remarcó. A la vez, resaltó que “nos estamos moviendo bien con un sistema de fases entre ciudades, la venimos peleando con el cambio de fases, con alguna restricción en particular también tomada por los intendentes, tratando de acompañar con vacunación, pero no hay nada mejor que utilizar permanentemente el barbijo, el distanciamiento y no confiarse”.

“Nosotros vamos a tomar las medidas que les son propias a la provincia de Corrientes conforme su Constitución y sus leyes”, remarcó el Gobernador.

En este sentido, también remarcó que se debe tener en cuenta a cada una de las jurisdicciones. “No es lo mismo tomar una decisión para la Capital Federal o el Amba, que tomar una para una localidad chica como puede ser San Luis del Palmar o Herlitzka. Son situaciones diferentes, por eso ante problemas diferentes, hay que tener soluciones distintas”. Y sostuvo así que “no podemos homogeneizar una medida, sino que tenemos que saber cuál es el potencial del que dispone cada una de las provincias. Por ejemplo, nosotros controlamos el 85% del sistema sanitario, el cual es público, y en la Capital Federal es exactamente al revés, allí el 85% del sistema sanitario es privado. Por eso tenemos que tener en cuenta que cada provincia tiene sus facultades”.

“Corrientes es una ciudad que está con cien casos el día de hoy, pero sí tenemos algunas localidades del interior donde estamos tratando de controlar los focos, como Curuzú Cuatiá y La Cruz”. Al respecto, indicó que “estamos con medidas que son direccionadas y específicas a cada una de las ciudades, como por ejemplo estamos hoy (por ayer) bajando a La Cruz a fase 3. Y si necesitamos restringir (el movimiento) en alguna que otra ciudad, lo vamos a hacer”. No obstante, reconoció que “la sumatoria de casos hoy da un número alto y tenemos que tener cuidado”.

Y en este punto vale mencionar que según el informe epidemiológico de la provincia son 1.558 los casos activos y hay 143 pacientes internados en el hospital de campaña, de los cuales, 102 se encuentran en la clínica general. Hay 41 personas que se encuentran en terapia intensiva. Se recuperaron 31.011 personas y se acumula un total de 548 fallecimientos a causa del virus en la provincia.

Tras la ratificación del esquema de fases en Corrientes para combatir el coronavirus, no hubo pronunciamiento por parte del Gobierno provincial sobre las nuevas medidas restrictivas anunciadas por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien determinó la suspensión de actividades y la circulación nocturna de 0 a 6 de la madrugada hasta el 30 de abril.

“El Gobernador ya anunció hoy (por ayer) cómo se va continuar controlando la situación epidemiológica en la provincia. No hay hasta el momento ningún cambio en el esquema de fases, ni tampoco se está organizando ninguna conferencia de prensa con nuevas medidas”, informaron a El Litoral fuentes cercanas a la Casa de Gobierno.

“El Gobernador mañana (hoy) va a viajar al interior a inaugurar obras y entregar bienes de capital, y estas mismas actividades las va a desarrollar el viernes (mañana)”, agregaron

En tanto, Valdés visitará hoy las localidades de Loreto y San Miguel. Mañana se hará presente en Concepción del Yaguareté Corá y luego se trasladará a Santa Rosa, donde dejará inauguradas nuevas obras de infraestructura, refacciones escolares y hará entrega de bienes de capital a emprendedores.

Vale mencionar que el mandatario provincial en sus declaraciones a la prensa ayer también advirtió que “si tenemos muchos casos, vamos a tener problemas, porque la cantidad de fallecidos es proporcional al número de casos, salvo que avancemos mucho más rápido con el plan de vacunación, que es lo que estamos necesitando”.

“Yo coincido en lo que decía hoy el ministro de Economía (Martín Guzmán) sobre que la Argentina no resiste de nuevo una fase 1, porque la cuestión económica se pone cada vez más delicada y eso también preocupa. Necesitamos tener el sustento para poder vivir todos los días en una situación que es muy compleja”, acotó luego.

Paso

La suspensión de actividades y circulación nocturna no son las únicas medidas que el Gobierno nacional impulsa, dado que el calendario electoral también se ve afectado por la pandemia. La Nación quiere postergar por un mes las elecciones primarias, proponen realizarlas en septiembre y no en agosto como estaba previsto.

“Eso depende del Congreso. El cronograma está disparado. Lo tiene que decidir el Congreso. Hay que ver cuál es la propuesta del oficialismo. Estamos hablando en el aire. No hay propuesta, no hay respuesta”, dijo Valdés ayer en referencia a la posibilidad de prorrogar las Paso.

No obstante se debe tener presente que antes de la cumbre con sus correligionarios de Juntos por el Cambio, quienes rechazaron el cambio de las reglas de juego, Valdés se reunió con el Comité Nacional de la UCR.

En tanto, el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, concurrirá hoy a la Cámara de Diputados para dialogar con los referentes de Juntos por el Cambio sobre el calendario electoral, con el fin de analizar una posible postergación de las Paso y las legislativas debido a la segunda ola de la pandemia del coronavirus.