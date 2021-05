Sarmiento rompió dos rachas y se quedó con el clásico chaqueño

Cañete. El extremo del Decano festeja el gol que le dio la victoria a su equipo en el clásico frente a For Ever. Canuto y Fissore lo sufren.

Sarmiento se adueñó del clásico chaqueño, al vencer en su domicilio a For Ever por 1 a 0, en el partido más destacado de la Zona B del torneo Federal A, en cumplimiento de la quinta fecha del certamen.

El único gol del encuentro disputado en el estadio Juan Alberto García fue convertido por Gonzalo Cañete, finalizando la primera etapa.

El resultado le permitió a los dirigidos por Raúl Valdéz cortar la racha de cuatro partidos sin conocer la victoria en el campeonato, mientras que para For Ever fue la primera caída.

El tropiezo del conjunto orientado por Daniel “Chango” Cravero, lo privó también de continuar en la punta del torneo.

For Ever intentó llevar peligro al arco de enfrente a través de lo que podía generar Emanuel Díaz, buscando desequilibrar por las bandas a través de Jofre y Allende, con mucha tenencia y volumen de juego.

Sarmiento fue todo lo contrario. Fue sólido en defensa y práctico a la hora de recuperar el balón, llegando al arco de enfrente con un remate de Acevedo y una buena definición de del “Tanque” Silba, interponiéndose Canuto para evitar la caída de su valla.

El gol llegó muy cerca del final del primer capítulo. Sagarzazu ganó con coraje una pelota y habilitó a Cañete, quien escapó en velocidad y sacó un remate contra el palo derecho haciendo estéril el vuelo del arquero de For Ever.

En el complemento, For Ever fue a buscar el empate, pero careció de profundidad, excediéndose con los centros frontales, la mayoría conjurados por Carreras.

La expulsión de Brian Berlo dejó al Decano en inferioridad numérica, pero el equipo se cerró bien y respondió mejor ante la adversidad ante un For Ever que no le encontraba la vuelta al partido.

Sarmiento se paró decididamente para el contraataque, y por esta vía pudo haber liquidado el pleito, pero Montenegro y De León no supieron definier ante un Canuto que mantuvo “vivo” a su equipo.

Con muchas ganas pero escasas ideas, For Ever siguió chocando contra un Sarmiento que terminó festejando en el clásico y rompió así dos rachas.