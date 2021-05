Solo 100 mujeres logran trabajar por cada 147 hombres

En el aglomerado urbano de la ciudad de Corrientes hay 147 varones por cada 100 mujeres en el mercado laboral, de acuerdo con el reciente informe publicado por la Dirección de Estadísticas y Censos de la provincia. La disparidad de género en los puestos laborales se refleja con valores similares también en Goya, Ituzaingó y Curuzú Cuatiá.

La información es un resultado de la Encuesta de Calidad de Vida que lleva adelante Estadísticas y Censos, y corresponde al cuarto trimestre del año pasado. Anteriormente ya habían hecho un análisis de la población por género en base a los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Ese dato es compensado con el análisis estadístico del tercer trimestre, que indica que la tasa de inactividad de las mujeres en el mercado laboral es del 54,07%. Es decir, más de la mitad de las mujeres mayores de 18 años no son consideradas como trabajadoras. En cambio, la tasa de inactividad de los varones mayores de 18 años es del 36,97%. Entre las razones que adujeron las mujeres que no trabajan, el 65,1% asumió que no lo hacen por razones personales, como el cuidado del hogar, estudios o incapacidad. Mientras que el 30,9% indicó que no quiere o no desea trabajar.

Para los varones, el primer motivo se presenta en un porcentaje menor, del 55,2%, mientras que el segundo motivo es mayor que el de las mujeres, del 36,9%.

(IB)