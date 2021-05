Julio Cáceres traslada sus sonetos a un libro titulado “Del silencio y los caminos”

Además de ser uno de los íconos del chamamé, Julio Cáceres, líder de Los de Imaguaré, es uno de los grandes contadores correntinos. Y es contador porque cuenta, relata historias, cuenta la vida, lo cotidiano, y lo hace en versos que llegan al alma. El público chamamecero anhela escucharlo en canciones, pero ahora suman un formato. Y es que don Julio está listo para lanzar su primer libro de sonetos. Se titula “Del silencio y los caminos”, editado por Moglia, y será presentado el 28 de mayo próximo.

“El soneto fue un método muy popular en un tiempo, hasta que se dejó de usar, pero yo no sé por qué razón me quedó adentro”, dijo Julio Cáceres durante una entrevista realizada en el programa televisivo Club Social, donde además contó que escribir un libro no estaba en sus planes: “Pienso que Dios un poco acomoda las cosas, y aquí estoy”.

“Del silencio y los caminos” nació en pandemia, aunque mucho de su contenido fue escrito hace varias décadas. “Es casi autobiográfico el libro, porque empiezo con la familia, sigo con los amigos, con la tierra, algunos amores, y después hay doce despedidas que tienen que ver con amigos que se fueron en este último tiempo”, adelantó.

“Cuando me preguntan cómo fue la pandemia para mí, digo que yo no la sentí tanto, porque tengo cincuenta años de música (43 con Imaguaré) y en los últimos treinta vivo de la casa al trabajo y del trabajo a la casa, tratando de esquivar algunas cosas que a los músicos populares se nos hace muy fácil en algún momento”, confió. Habló entonces de las juntadas, las sobremesas largas: “Esas sobremesas suelen ser muy valiosas, pero también conocí las cosas que producen estos encuentros, entonces en un tiempo decidí alejarme de ello y paso mis días en mi casa con mi familia y compartiendo con los amigos que visito o vienen a visitarme; entonces la pandemia me encontró con ese ejercicio de quedarme en casa, y empecé a corregir los versos que tenía escrito hace mucho tiempo y a escribir otros”.

La presentación del libro será el 28 de mayo en lugar y horario a confirmar.

