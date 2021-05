Revelaron detalles del casamiento fallido de Guillermina Valdés y Marcelo Tinelli

Se comprometieron en 2019. La propuesta fue durante el verano. Cuando no había coronavirus ni una pandemia que prohibía viajar. Habían estado en Necochea -la ciudad natal de ella-, también en Punta del Este -en donde él solía pasar cada Año Nuevo junto a su familia- y luego en la costa oeste de los Estados Unidos y en Europa. En alguno de esos destinos Marcelo Tinelli le dio una alianza a Guillermina Valdés.

Por ese entonces, estaban en pareja hacia siete años. Hoy, ya van por los nueve, pero sin planes concretos ni fecha de casamiento. Ni de una fiesta -aunque la pandemia tampoco lo permitiría- ni de pasar por el Registro Civil.

Más de una vez, la empresaria y el conductor coquetearon con la posibilidad. El compromiso, de hecho, fue la más cercana. Sin embargo distintos hechos fueron posponiendo el gran evento que, de todas formas, hasta el día de hoy no lo descartan. Mientras tanto, celebran la familia ensamblada que formaron: ella es madre de Paloma, Dante y Helena -de su relación anterior con Sebastián Ortega- y él es padre de Micaela y Candelaria -de su matrimonio con Soledad Aquino-, y de Francisco y Juanita -de su pareja con Paula Robles-. Y juntos, son padres de Lorenzo, de siete años.

Desde su compromiso, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés no pusieron fecha de casamiento. Sí se refirieron públicamente al respecto. Ambos coincidieron en que les gustaría hacerlo. En enero 2020, cuando todavía el coronavirus no había llegado a la Argentina, el conductor respondió una serie de preguntas de sus más de ocho millones de seguidores de Instagram. “Queremos casamiento con Guille, saludos desde Comodoro Rivadavia”, recibió entre los comentarios, y el conductor no dudó a la hora de responder.

“Por ahí te sorprendemos en un futuro no muy lejano”, aseguró. En tanto, lo que sí tenía en claro es que acordó con su pareja no seguir agrandando la familia. “Ya estamos bien así, en total tenemos 8 hijos”.

En octubre de ese mismo año, y deseando que la situación sanitaria lo permita, la empresaria había expresado que le gustaría “festejar” su relación. Hace algunas semanas -en abril pasado- el conductor volvió a interactuar con sus seguidores en las redes sociales y una vez más le preguntaron por su boda.

“¿Te casas con Guille?”, quisieron saber los aficionados. “Me encantaría”, enfatizó el conductor. Ángel de Brito, por su parte, reveló detalles sobre el fallido casamiento. Lo hizo en su programa Los ángeles de la mañana, ciclo en el que está saliendo al aire desde Miami, en donde está pasando el aislamiento luego de dar positivo de coronavirus. “El casamiento creo que ella no quería, él lo había dicho públicamente me parece”, aseguró el conductor que este año volverá a trabajar con Marcelo Tinelli: será jurado de La Academia, y en el primer ritmo será reemplazado justamente por Guillermina Valdés.

Infobae