Boca Unidos enfrenta a Godoy Cruz por la Copa Argentina

Una exigente prueba tendrá hoy el Boca Unidos en formación del técnico Alfredo Grelak. Enfrentará a Godoy Cruz de Mendoza, equipo de Primera división de la Liga Profesional, por los 16avos de final de la Copa Argentina.

El partido se jugará desde las 14.10 en el estadio Julio César Villagra del club Belgrano, en el barrio Alberdi de la capital cordobesa, y será arbitrado por Jorge Broggi, con televisación en directo por la señal de TyC Sports.

El ganador de esta llave, que en caso de culminar empatada se definirá con remates desde el punto penal, enfrentará a Racing Club de Avellaneda en los 16avos de final del certamen integrador. La Academia viene de vencer ajustadamente a San Martín de San Juan.

Luego de un inicio con muchas dudas y una pobre cosecha de puntos, Boca Unidos levantó la puntería en las dos últimas fechas en el torneo Federal A, en la que consiguió otros tantos triunfos, que le permitieron ubicarse en la quinta posición de la Zona B.

El Aurirrojo viene de superar de local a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 1-0, y como visitante a Douglas Haig de Pergamino 2-1, partido este último donde tuvo una gran eficacia ofensiva y fue figura el arquero Luis Ardente.

Más allá de los 6 puntos consecutivos que cosechó, el equipo todavía no logra el funcionamiento que pretende Grelak, apareciendo hasta ahora solo de a ratos ante For Ever y el Lobo entrerriano.

Para el partido ante Godoy Cruz, todo indica que reaparecerán en el equipo Nicolás Marotta, Franco Lazzaroni, Diego Sánchez Paredes y Antonio Medina, quienes fueron preservados por el DT en el partido ante Douglas Haig, donde tuvieron acción en el último tramo, saltando al campo del juego desde el banco de relevos.

Marotta sustituiría a Santiago López Demarchi, Lazzaroni a Saúl Abecasis, Sánchez Paredes a Iván Silva y Medina a Leonel Niz, autor del gol del triunfo en Pergamino.

El resto del equipo sería el mismo que jugó ante el Milan de Pergamino, incluido Martín Peralta, que arrancaría desde el sector derecho de la mitad de la cancha. El delantero tucumano viene de conquistar dos goles consecutivos, recuperando el olfato goleador que lo destacó hace un par de temporadas jugando para San Jorge en el Federal A.

El Tomba se juega todo

Enfrente estará Godoy Cruz. El equipo mendocino que terminó su participación en la Copa de la Liga Profesional 2021 al ubicarse en la decimoquinta posición de la Zona A, con 15 puntos, (3 triunfos, 4 empates y 6 derrotas), y no volverá a tener competencia hasta el segundo semestre del año. Se jugará el resto esta tarde ante Boca Unidos para continuar su participación en la Copa Argentina.

El Tomba viene de caer en Mendoza ante Banfield (1-0), en un partido donde hizo los méritos necesarios para salir victorioso. Respecto a ese encuentro, el técnico, Sebastián Méndez, realizaría tres modificaciones, uno por línea de juego.

En la zaga central, Leonel González ingresaría en lugar de Gianluca Ferrari; en el mediocampo, Sebastián Lomónaco sería sustituido por Ezequiel Bullaude o Renzo Tesuri, mientras que en la delantera, el paraguayo Cristian Colman entraría por Tomás Badaloni. Además hay una duda en el sector izquierdo de la defensa, entre Damián Pérez e Ian Escobar.

(RP)