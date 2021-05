Para Fillol, Enzo Pérez entró a la galería de los grandes ídolos

Más Info

“No tuvo trabajo”

El arquero de Fluminense, de Brasil, Marcos Felipe, minimizó la actuación de Enzo Pérez con River Plate al afirmar que no vio “nada extraordinario”, porque prácticamente no trabajó durante la victoria 2-1 ante Santa Fe, de Colombia, en el estadio Monumental, por la Copa Libertadores.

“Prácticamente Enzo Pérez no trabajó durante el partido. Fue considerado el mejor del partido sin haber hecho grandes defensas. River se defendió, aprovechó las brechas que Santa Fe le dejó”, expresó.

“No vi nada extraordinario. Él simplemente tapó un agujero que ellos mismos cavaron. Entonces no tengo nada que decir sobre Enzo Pérez”, dijo el arquero de Fluminense que la próxima semana visitará al conjunto “millonario”.

River superó el miércoles a Independiente Santa Fe por 2 a 1 por la Copa Libertadores, en un partido histórico que el equipo argentino jugó con Pérez de arquero y sin la posibilidad de hacer cambios, con un plantel diezmado por contagios de coronavirus.

Pérez entró en la historia, ya que se convirtió en el primer jugador de campo que ocupa el puesto de arquero desde el minuto inicial de un partido oficial desde el comienzo de la era profesional, en 1930.