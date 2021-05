Rigen las restricciones de fase 1 por la segunda ola de covid-19

El país más castigado. Según el New York Times, Argentina es el más complicado por el covid-19.

Rige desde hoy un aislamiento estricto por nueve días en las zonas de mayor riesgo epidemiológico, los gobernadores coincidieron en adherir a la decisión del Gobierno nacional para contener el avance de la pandemia y reducir los índices de contagios y muertos por coronavirus.

Se restringen la circulación y las actividades esenciales durante nueve días, hasta el 30 de mayo, con el objetivo de detener el crecimiento exponencial de casos de coronavirus.

A diferencia de la estricta cuarentena de 2020, en el Gobierno afirman que no habrá un cese total de actividades para vuelos de cabotaje o internacionales. De todas maneras, fuentes del Ministerio de Transporte confirmaron que el DNU marcará cómo se implementarán las restricciones y qué pasajeros podrán viajar.

En principio, estarán autorizados a viajar en avión aquellos considerados “esenciales”, aunque desde la cartera aguardan el detalle de la normativa para comprobar el alcance de estas restricciones. Inicialmente fueron 24 categorías dentro de las esenciales, y luego se expandió hasta 78.

“Los vuelos de cabotaje y micros de larga distancia mantendrán su funcionamiento, pero sólo podrán viajar esenciales. Jefatura de Gabinete está revisando las categorías de esenciales”, advierten desde el Gobierno.

A su vez, quienes deban tomar un avión o un micro para volver a su domicilio podrán hacerlo, siempre que puedan acreditar esa situación.

El gobernador santiagueño, Gerardo Zamora, también anunció hoy la adhesión de la provincia a las medidas anunciadas por el presidente y anticipó que “al DNU nacional lo vamos a hacer cumplir, pidiéndoles a los santiagueños que nos cuidemos para salir de esta curva ascendente”.

En conferencia de prensa, Zamora pidió a los santiagueños hacer un “esfuerzo” más para “detener el crecimiento de casos positivos, y que podamos, pasado el 30 de mayo y a partir del 1 de junio, volver a la etapa anterior que, si bien tiene muchas restricciones, no son tantas como las que habrá desde mañana y por 9 días”.

Anunció que “no están habilitadas las actividades de comercios no esenciales” y la suspensión de la obra pública y privada y pidió “colaboración y comprensión” a la población porque “lo importante es no circular cuando no es necesario”.

Asimismo, la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, indicó durante la jornada a los intendentes de su provincia que las disposiciones que determinó el Gobierno nacional serán de cumplimiento obligatorio en todo el territorio provincial”, y advirtió que “habrá estrictos controles para el cumplimiento del nuevo confinamiento sanitario”.

En una reunión virtual, Carreras les pidió “la mayor colaboración y esfuerzo para el control del cumplimiento de las restricciones con sus respectivos equipos de fiscalización”.

El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, afirmó ayer que adhiere a las medidas anunciadas por el Ejecutivo nacional para restringir la circulación social.

“El país atraviesa un grave momento, un estado de extrema gravedad sanitaria, con el complemento adicional de las nuevas cepas que traen mayor contagiosidad, por eso ante esta situación y en línea con lo que plantean el Presidente (Alberto Fernández) y las autoridades de las provincias, vamos a seguir profundizando medidas”, argumentó Ziliotto en una conferencia de prensa que ofreció en Casa de Gobierno.

Tras ratificar su decisión de adherir al decreto presidencial que entra en vigencia mañana, el gobernador adelantó, sin embargo, que habilitará algunas actividades comerciales.

El Gobierno de Mendoza anunció su adhesión a las medidas dispuestas por el Gobierno nacional para los próximos nueve días, dado que la adopción de nuevas restricciones a la circulación de personas “resulta útil para contrarrestar el difícil momento epidemiológico”.

(AG)