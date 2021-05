Valdés confirmó que se vota el 29 de agosto y que todavía no es candidato

El gobernador, Gustavo Valdés, habló este miércoles en un medio radial sobre su posible candidatura a una reelección y comunicó cuando serán las elecciones en Corrientes.

El mandatario provincial afirmó que todavía no es candidato y que está buscando consensos dentro del espacio. "Hay gente que quiere que sea candidato a gobernador y gente que no quiere y hay gente que me va a acompañar y gente que no", afirmó el gobernador en Corrientes al Aire en radio Continental.

Con respecto a la fecha de las elecciones, el mandatario provincial resaltó que habrá tiempo para preparar las elecciones."Son más de 90 días, hay otras provincias que tienen 15 días como Misiones. Las elecciones legislativas van a ser el 29 de agosto, tenemos que conservar 21 días entre primera y segunda vuelta por lo que nos ahorramos casi 30 días", dijo con respecto a los tiempos eleccionarios.

Sobre los plazos constitucionales afirmó que "hay que interpretarlos jurídicamente, hay que leer bien" y destacó que el gran desafío está en "traducir la imagen positiva en votos" y que hay que "constituir una alianza para ganar las elecciones".

Por otro lado, el funcionario dijo con respecto al trabajo que se está llevando en conjunto a la Municipalidad que los cambios son notorios. "Nosotros no comenzamos a hacer obras solamente para una elección, era un ritmo que íbamos a seguir sosteniendo a la ciudad de Corrientes y fue así. No hemos parado un segundo, ahora hay una oportunidad para Eduardo Tassano y Emilio Lanari, apoyado por todo nuestro espacio político".

"Si yo fuera candidato a gobernador me gustaría que la gente me sigan dando la oportunidad de trabajar con Tassano y Lanari. Voy a confirmar dentro de poco mi candidatura o no a gobernador", afirmó Valdés.

Con respecto a una posible salida de Canteros hacia otro espacio político dijo que "se vaya, pero las puertas no son giratorias" y afirmó de que "no hay problemas y el que quiere estar está".

Finalmente habló sobre la situación salarial de los empleados públicos provinciales. "La situación económica puede empeorar más y vamos a hacer un esfuerzo para subir sueldos, vamos a hacer un gran esfuerzo equilibrado con los gastos que tenemos en salud. Mientras sea gobernador nunca va a haber inconveniente en los pagos de sueldos, y tampoco vamos a pasar el IPS a Nación", resaltó.