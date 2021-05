Construirán 48 viviendas Procrear en San Roque por $236 millones

El Gobierno nacional lanzó la convocatoria a licitación del primer complejo habitacional de 48 viviendas del programa Procrear II en la localidad de San Roque, con una inversión inicial de $236 millones y un plazo de ejecución de obras de 365 días. La recepción de ofertas cerrará el viernes 28 a las 12:00.

El Ministerio de Tierra y Hábitat de la Nación, que conduce Jorge Ferraresi; construirá las 48 viviendas Procrear en San Roque en un predio de 8.754 metros cuadrados ubicado a cien metros del acceso a la localidad, entre las calles Carlos de Alvear, Coronel Montenegro, Independencia y Desiderio Sosa.

Las viviendas contarán con dos habitaciones y un espacio descubierto para estacionamiento de un vehículo. Además, dependiendo del modelo, las familias adjudicatarias contarán con un espacio para ampliar su casa.

El Ministro de Tierra y Hábitat, Jorge Ferraresi, destacó que Procrear “cambió el paradigma de acceso a la vivienda, antes las viviendas sociales eran lugares donde en un dormitorio no entraba un placard, donde no existía posibilidad de crecimiento y donde, nosotros que pensamos en una Argentina que se recomponga, el día de mañana el habitante puede tener un auto y no tiene dónde guardarlo. Entonces queremos cambiar y hacer una sola calidad de vivienda”.

Las familias que accedan a una vivienda a través de la línea Desarrollos Urbanísticos de Procrear II, podrán hacerlo a través de la nueva fórmula Hog.Ar: nueva modalidad de actualización crediticia que se basa en el Coeficiente de Variación Salarial publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que tiene en cuenta la evolución de los salarios, brindando mayor previsibilidad a los adjudicatarios.

Características

Las 48 viviendas a construirse en San Roque serán de dos tipos: 42 dúplex y seis viviendas individuales. Ambos modelos son de dos dormitorios con una dimensión de entre 60 y 65 metros cuadrados de construcción cubierta. Los dúplex se desarrollarán en dos plantas; mientras que las viviendas individuales podrán ser ampliables.

Las casas estarán dispuestas de manera tal que cuenten con un patio frontal y un patio en el fondo; el espacio frontal considera un lugar disponible para el estacionamiento descubierto de un vehículo.

El complejo habitacional Procrear de San Roque contará con todos los servicios básicos: agua potable, cloacas, desagües pluviales, red eléctrica, ductos para telefonía y fibra óptica.

Además, se realizará la adecuación de las calles con instalación de alumbrado público y cañerías para futura semaforización; también se construirá cordón cuneta y veredas con rampas para personas con discapacidad; así como espacios verdes con juegos, bancos, cestos y parquizados.

Previamente está contemplado que en el terreno se realice la limpieza, desmonte y desmalezado; nivelación y compactación del suelo; cercado perimetral, pórtico de acceso, instalación de líneas eléctricas e iluminación del predio.