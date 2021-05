Espíndola se mostró contento con su regreso al equipo aurirrojo

No hay mal que por bien no venga, reza el dicho. Le pasó a Boca Unidos, club al que le vino muy bien la interrupción del Torneo Federal A dispuesta por el Consejo Federal de la AFA, debido al brote de coronavirus que todavía afecta al plantel. Y también a Matías Espíndola, quien no venía siendo tenido en cuenta hace mucho tiempo, y ante Sportivo Las Parejas pudo demostrar lo que puede aportar al equipo.

El polifuncional futbolista correntino volvió a formar parte del plantel profesional tras no ser tenido en cuenta primero por Claudio Marini, y luego por Alfredo Grelak, situación que lo relegó al plantel que disputa el torneo de Liga Correntina.

Las 17 bajas de jugadores por contagios le abrieron la puerta del regreso, y Espíndola lo aprovechó de gran manera, siendo uno de los puntos más altos del equipo en el agónico empate frente al equipo del interior santafesino.

Espíndola integra el equipo B de Boca Unidos, que dirige Cristian Mazzón en el torneo capitalino, a quien le agradeció “la posibilidad de estar bien en la Liga, si ahí no se me daba la oportunidad no sé qué iba a pasar conmigo”, se sinceró el correntino en declaraciones realizadas al colega Juan Pablo Riquelme para el blog de República Aurirroja.

“Estoy muy contento por el regreso después de mucho tiempo, lo pudimos sacar adelante con los pibes que veníamos haciendo las cosas bien en la Liga”, declaró Matías, quien fue incluido como defensor lateral por la derecha.

El futbolista, que hizo todas las inferiores en el club aurirrojo señaló que es una “lástima que se da (la oportunidad) en esta situación, en este momento duro de los compañeros, pero estábamos esperando afuera, cuando nos dijeron que teníamos que ponernos la camiseta, y tratamos de hacer lo mejor posible por nosotros y por ellos que están pasando un momento difícil”, contó.

Acerca de su exclusión del plantel profesional, admitió: “No me lo esperaba”, pero inmediatamente y sobre su actuación ante Sportivo Las Parejas, manifestó que “las oportunidades hay que aprovecharlas y se dio en un momento difícil. Nunca dudé en estar, también sabía que en cualquier momento me podía llegar a tocar, gracias a Dios se me dio la oportunidad de poder volver acá, que es mi casa y en el equipo del que soy hincha”.

“Me ayudaron mucho los partidos de Liga porque si no tenía minutos se iba a complicar, pero jugamos el sábado y llegamos muy bien a este partido (se disputó el martes) con ritmo futbolístico”, indicó Espíndola, quien no jugaba un partido oficial desde el 17 de febrero del año pasado, un mes antes de la interrupción por la pandemia.

Con sus 25 años, y su experiencia de partidos jugados en el ascenso, Espíndola pasó a ser uno de los más grandes en el plantel que estaba a disposición para enfrentar al elenco santafesino. Desde su rol, comentó que “antes del partido nos acercamos todos a hablar a los pibes porque estamos viviendo una situación compleja y nos tocaba la posibilidad. Le transmitimos nuestra confianza, si les tocaba tenían que demostrar que lo venían haciendo muy bien en los partidos de la Liga y cuando entraron les dije que se desaten, que es una hermosa oportunidad y lo iban a hacer de la mejor manera; así fue, a todos los que les tocó entrar, lo hicieron muy bien”, afirmó.

El partido jugado ante Las Parejas le abre una esperanza a Matías, porque pudo demostrar sus condiciones en un partido oficial. Ahora la pelota queda del lado de Grelak, quien tiene la opción de sumar a un jugador más al plantel profesional, teniendo en cuenta que el campeonato es largo y en el camino puede pasar cualquier cosa.

(RP)