Valdés: “El 29 de agosto los correntinos elegirán gobernador y legisladores”

El gobernador Gustavo Valdés, ayer a través del decreto 1.145, convocó para el 29 de agosto los comicios en todo el territorio de la provincia para la elección de senadores y diputados provinciales, quienes sucederán a los que finalizan su mandato el 10 de diciembre. Al mismo tiempo afirmó que todavía no es candidato y que está buscando consensos dentro de Encuentro por Corrientes (ECO).

En el marco del tratamiento en el Senado de la Nación del proyecto que posterga por un mes las elecciones primarias (Paso) que se realizarían el 12 de septiembre, y las generales el 14 de noviembre, el gobernador Gustavo Valdés ayer confirmó: “Vamos a estar con las elecciones legislativas y seguramente con la de gobernador de la Provincia para el 29 de agosto”, expresó ayer durante su visita a varios medios radiales de Capital.

La fecha elegida era una de las posibilidades que se venía manejando desde el Gobierno provincial y que la convocatoria se realice antes del 29 de mayo (fecha límite), habilita a los municipios oficialistas a refrendar el llamado mediante los Concejos Deliberantes. Faltaría ahora ver cuál es la postura que adoptan las comunas justicialistas.

En consecuencia, los correntinos, por lo menos en Capital, irían a las urnas cuatro veces este año, ya que vale recordar que semanas atrás el intendente Eduardo Tassano informó que Capital irá a los comicios el mismo día que se realicen las elecciones provinciales.

Candidaturas y alianzas

Mientras que al ser consultado sobre su candidatura, el mandatario provincial manifestó que “vamos a seguir deshojando la margarita con el espacio viendo cuáles son los mejores hombres y mujeres; el proyecto tiene que ver con lo que vamos a hacer hacia el futuro, no con quién nos va a conducir hacia el futuro”.

“Hay gente que quiere que sea candidato a gobernador y gente que no quiere, y hay gente que me va a acompañar y gente que no”, indicó.

“Tenemos que seguir hablando, estamos viendo cómo vamos a hacerlo; lo cierto es que ya está hecha la convocatoria, comienza el tiempo de descuento para que podamos elegir diputados, senadores y que podamos elegir intendentes, va a ser importante lo que tenemos por delante”, aseguró.

En cuanto al armado de las alianzas ante los comicios y las posibles dimisiones de algunos partidos que hoy conforman ECo, dijo que “hay partidos que se quieren ir, hay otros que quieren sumarse a trabajar con nosotros. Todos tienen ahora la oportunidad de elegir, armar su alianza y proponer cosas diferentes. Hay que elegir qué camiseta usar, no podés usar una camiseta con dos colores, tenés que definir y jugar con una camiseta”, agregó Valdés, y añadió: “No hay hombre o mujer que sea más importante que el destino de todos los correntinos”.

Y en este contexto, tras la confirmación de la fórmula Tassano-Lanari, al ser consultado sobre si le molestó las aspiraciones de Gustavo Canteros a la intendencia de la capital, el gobernador Gustavo Valdés expresó: “No, nosotros tenemos un candidato dentro del espacio político que es Eduardo Tassano, Emilio Lanari, y eso es lo que vamos a acompañar”.

En cuanto a la decisión del vicegobernador, “que si no es como intendente se va del espacio”, Gustavo Valdés expresó: “Esa es una decisión de él, estamos invitando a todo el mundo a que no pongan palos en la rueda, que no pongan caprichos, tenemos que pensar en el proyecto de los correntinos, no en el proyecto individual”.

Asimismo, agregó: “Si yo no soy, yo no juego, nosotros tenemos que ver cómo trabajamos, el espacio ha sido generoso con muchos, entonces no es siempre sacar sino también a veces hay que acompañar, y en esto hay muestras importantes; muchos dirigentes políticos del radicalismo que tienen mucho para hacer, que tienen mucho para dar; tenemos que tener mesura, hay muchos componentes del espacio político que quieren participar y hay intendentes que tienen un potencial enorme”.

Decreto

Tras las declaraciones del mandatario provincial en los medios radiales de Capital sobre la fecha de las elecciones provinciales, se conoció el Decreto 1.145 fechado el 26 de mayo del 2021, que en su artículo 1 establece: “Convócase para el día 29 de agosto del 2021 a comicios en todo el territorio de la Provincia para la elección de senadores y diputados provinciales, quienes reemplazaran a los que finalizan su mandato el 10 de abril 2021”.

“Artículo 2: establécese que se elegirán cinco (5) senadores provinciales y tres (3) suplentes y quince (15 ) diputados provinciales titulares y ocho (8) suplentes, de conformidad con el artículo 163 del Código Electoral de la Provincia de Corrientes, Decreto Ley N° 135/2001 y normas modificatorias y complementarias”.

En tanto, el artículo 4 dice: “Establécese que la convocatoria para la elección de gobernador y vicegobernador de la Provincia de Corrientes se efectuará dentro del plazo establecido por el artículo 156 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, mediante el dictado del pertinente decreto, para el día 29 de agosto del 2021”.