Almendra, entre la alegría del gol y la duda por estar en el partido frente a Racing

Boca logró la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores después de la goleada 3-0 a The Strongest en La Bombonera, pero el punto negativo de este resultado fue la salida de Agustín Almendra a los 31 minutos de partido por una molestia que acarreaba desde hace “varios partidos”.

El futbolista de 21 años se sometió a los estudios de rigor para conocer la gravedad de la lesión y, a la salida, dialogó con la prensa: “Intente seguir jugando, pero pedí el cambio porque sentí que no estaba bien. Salí por precaución. Venía con el aductor cargado y decidí arriesgar. Fue mi decisión. Ya me venía pasando hace varios partidos”.

Debido a la trascendencia del partido que definía la clasificación del Xeneize a la próxima ronda, Almendra no jugó en su plenitud física y aguarda por los resultados que arroje la resonancia realizada para saber si podrá viajar a San Juan para enfrentar el próximo lunes a Racing por las semifinales de la Copa de la Liga Profesional: “Dependerá mucho de los estudios, pero voy a hacer todo lo posible para estar”.

Agustín Almendra convirtió el primer gol del encuentro frente a The Strongest por la Copa Libertadores, a su vez su primer tanto en 13 encuentros de este año, y se mostró feliz dentro de la institución luego de varios meses de ausencia en el primer equipo: “Estoy contento en el club. Tratando de recuperar mi nivel, sumando minutos y lo más importante es el grupo”.

Por otro lado, destacó la unión de sus compañeros para lograr el objetivo del semestre después de avanzar de ronda en el certamen continental en la última jornada del grupo C: “El grupo estaba muy tranquilo porque dependíamos de nosotros y merecíamos disfrutar el paso a los octavos de final”.

Además, resaltó que “la competencia es importante para no relajarse” en la pelea por la titularidad y se refirió a los distintos esquemas que ha parado su entrenador, Miguel Ángel Russo, con línea de cinco o de cuatro defensores: “Nosotros no decidimos eso y es una decisión técnica. Tratamos de hacer siempre lo mejor para el grupo. No me modifica el esquema”.

TyC Sports