Se reúne ECO para oficializar a Valdés como candidato

El gobernador Gustavo Valdés convocó a una reunión a los presidentes de los partidos que integran la alianza gobernante Encuentro por Corrientes (ECO). El mitin será mañana a las 10 en Espacio Andes, por calle Maipú de esta capital.

Cada uno de los integrantes de las alianzas ratificará su pertenencia a ECO y su apoyo a la reelección del gobernador Gustavo Valdés.

Se prevé que ese día quede oficializada la candidatura del mandatario, informaron a El Litoral fuentes partidarias.

Valdés había puesto en duda su candidatura a principio de semana y alertó que había quienes no apoyaban su postulación.

“Hay gente que quiere que sea candidato a gobernador y gente que no quiere, y hay gente que me va a acompañar y gente que no”, dijo el miércoles el gobernador en Corrientes al Aire en radio Continental.

“Si yo fuera candidato a gobernador me gustaría que la gente me siga dando la oportunidad de trabajar con Tassano y Lanari. Voy a confirmar dentro de poco mi candidatura o no a gobernador”, había dicho.

El mandatario también dejó entrever que buscan condicionar su candidatura. “Voy a ser candidato, pero no con palos en la rueda o piquete de ojos”, chicaneó.

“Valdés convocó a todos los presidentes de los partidos que integran ECO. Es limitado. El resto lo seguirá por Zoom. Vamos a ratificar la pertenencia a la alianza y ratificar la candidatura de Valdés”, dijo a El Litoral la fuente consultada.

Se especula con que también ese día se definirán los ejes de la campaña de cara al 29 de agosto. Además se confirmó ayer que 47 municipios adhirieron a la convocatoria realizada por el gobernador.

La estrategia sería que todos se beneficien de la buena imagen del mandatario, que fue considerado el mejor gobernador del país durante el mes de mayo, de acuerdo a un sondeo de la consultora cordobesa CB.

Distinta será la postura de los peronistas, que buscarán impugnar la fecha de las elecciones provinciales en base a un supuesto tecnicismo del artículo 156 de la Constitución provincial.

El peronismo, además, votará con las nacionales. Es decir que los 19 municipios gobernados por el justicialismo irán a las urnas el 12 de septiembre, día de las Paso, o el 14 de noviembre, día de las generales.