Prohíben permanecer en espacios públicos

“Desde el 10 de abril pasado, durante las 24 horas del día no se puede permanecer en los espacios públicos de la ciudad. Es una medida que se resolvió en el Comité de Emergencia local, para tratar de frenar los contagios de covid-19 y que. al igual que otras, sigue vigente”, expresaron desde la Comuna de Mercedes a El Litoral. Tras lo cual comentaron que “hay propietarios de canchas de fútbol 5 y de gimnasios que piden poder trabajar porque los contagios no se dieron en esos ámbitos, pero nosotros como Municipio no podemos habilitarlos porque ese tipo de restricciones están fijadas en el decreto provincial que se prorrogó y por el cual seguimos en fase 2”.

