Convocatoria nacional para proyectos artísticos virtuales

Hasta el 24 de junio se puede participar del Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales organizado por el Instituto Nacional del Teatro. Se otorgarán hasta 200 premios de 25 mil pesos cada uno.

El Concurso Nacional de Actividades Performáticas en Entornos Virtuales está destinado a teatristas y personas trabajadoras de las artes escénicas de todo el país para desarrollar un proyecto artístico y transmitirlo a través de una plataforma digital.

El objetivo es contribuir a la contención y desarrollo de propuestas creativas (individuales y/o grupales) que confluyan en un hecho artístico que será transmitido por streaming, en vivo y en directo o, en diferido a través de la plataforma elegida por las personas creadoras: redes sociales como YouTube, Instagram, Tik Tok, Zoom, Google Meet, etc.

Se otorgarán hasta 200 premios de 25 mil pesos cada uno, según orden de mérito nacional y contemplando al menos 25 por cada región del país

Las artes escénicas habilitadas son: circo, títeres, teatro, danza teatro, performances, mimo, teatro aéreo, entre otras.

La propuesta se realiza teniendo en cuenta las disposiciones nacionales y jurisdiccionales de aislamiento o distanciamiento vigentes en el marco de la emergencia sanitaria actual. El reglamento y el formulario de inscripción están disponibles en la página oficial del Instituto Nacional de Teatro www.inteatro.gob.ar

Requisitos

Podrán presentar un único proyecto (individual o colectivo) las personas mayores de 18 años (no se admitirán proyectos presentados por personas jurídicas).

Deberán ser de creación artística, individual o colectiva, con libre elección de lenguaje escénico, temática, o líneas estéticas, que no ofendan ni vulneren derechos (sociales o individuales adquiridos). No serán admitidos para esta convocatoria, proyectos de enseñanza o relacionados a encuentros de formación y estudio. Deberán ser producidos para ser transmitidos en streaming (en vivo y en directo o en diferido), con una duración mínima de 10 minutos y una duración máxima de 45 minutos. También es requisito que el proyecto no haya obtenido algún otro aporte o subsidio por parte del INT. Sólo se premiarán presentaciones que obtengan 7 puntos o más, teniendo en cuenta la propuesta artística y los antecedentes de sus creadores.

