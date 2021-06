A la espera de seguir en Lanús, Sand se pronunció contra la Copa América

A un mes y días de cumplir 41 años, el tiempo parece no hacer mella en la capacidad física y goleadora de José “Pepe” Sand. El delantero, que se encuentra disfrutando de los últimos días de vacaciones en su Bella Vista natal, realizó un balance de la temporada con Lanús, habló sobre su futuro, y además se pronunció en contra de la realización de la Copa América.

“Es una locura que se juegue la Copa América en Brasil con tanta gente muerta. A veces la economía está arriba de la salud y no lo comparto”, señaló el correntino en declaraciones realizadas al programa “El Deportivo” de radio Continental Corrientes (97.3 Mhz.).

Así como se posicionó contra la realización del torneo continental en Brasil, Sand también se pronunció con respecto a la posibilidad que tuvo nuestro país de hacerla. “Era una locura que se juegue la Copa América en la Argentina y se jugaba no se en que terminaba todo esto. Hay mucha gente que está sin trabajo, que no puede salir de sus casas para trabajar”.

En cuanto a lo personal, al goleador se le termina a fin de mes el contrato con Lanús. A diferencia del año pasado, donde hubo muchas idas y venidas, esta vez, su continuidad en el equipo “granate” parece que será más sencilla. A través de sus palabras se puede tomar cuenta de eso: “Ahora en junio tengo que firmar”.

“El 14 volvemos a entrenar y me quedarán dos semanas para hablar y si me toca quedarme firmaré por un año más”, aclaró luego, aunque desde la dirigencia ya le enviaron señales que lo quieren por otra temporada.

Los almanaques no parecen pasar para el goleador. “Físicamente me siento muy bien, entreno todos los días a la par de los más chicos, que obviamente son más rápidos y más fuertes, pero entreno normal y eso me pone contento y llego bien a los partidos”.

Sand viene de participar con el equipo del sur bonaerense del torneo profesional argentino y de la Copa Sudamericana.

El balance “en general fue positivo, en la Sudamericana pasada llegamos a la final y ahora nos tocó un grupo fuerte con Gremio que sabe jugar torneos internacionales y se nos complicó un poco. Después en el torneo (local) arrancamos muy bien y nos quedamos un poquito. Tenemos un plantel con muchos chicos que van creciendo día a día y sabíamos que podría pasar esto”, resumió.

El delantero señaló que no pudieron arribar a la definición porque “tenemos un equipo muy corto, es por eso que el entrenador (Luis Zubeldía) pedía refuerzos para completar el plantel con jugadores de experiencia, para tener recambio; esperemos que ahora lleguen algunos”, deseó.

Cuando se lo consultó si estaba de acuerdo con la vuelta del fútbol y que se siga jugando, opinó: “Era muy difícil que todo pare, obviamente que en esta segunda ola donde hubieron muchos contagios y muertos era necesario parar y analizar algunas cosas y después seguir. Pero en el primer momento (en el 2020), cuando se suspendió, yo no sé si era necesario parar todo. Tendría que haber sido al revés, tuvimos tres o cuatro meses parados donde la ola no llegaba a la Argentina, pero en este (último) tiempo si, era imposible”.

Sand salió campeón del fútbol argentino, fue goleador en varias oportunidades, jugó en la selección, pero admitió que le quedó un sueño por cumplir: “Como jugador me hubiese gustado jugar en Italia, era un apasionado del fútbol italiano por Batistuta”.

Para finalizar, “Pepe” volvió a mencionar que cuando se retire del fútbol le gustaría ser entrenador. “Tengo un par de cosas pensando y la verdad que me gustaría ser técnico, pero cada vez que vengo a Bella Vista me cuesta irme, pero pienso que tengo que seguir trabajando porque si no se me hace largo el día y muy aburrido”, manifestó Sand, quien está cursando el último año de la carrera, aunque por ahora, prefiere seguir jugando y haciendo historia.

