En un Juzgado de Corrientes adoptaron el "lenguaje claro" para responder solicitudes

La Jueza de Instrucción N°6 de Capital, doctora Graciela Ferreyra comenzó a utilizar lenguaje claro ante pedidos de ciudadanos en los que no intervienen abogados. El objetivo es que los destinatarios de las decisiones entiendan lo que se resuelve y así facilitar el acceso a justicia.

Ferreyra recibió una nota escrita a mano por una víctima de un hecho de violencia de género, en la que se dirigió a ella de forma sencilla. Sin formalismos, le pidió la devolución de su teléfono que había sido secuestrado durante la investigación preliminar. Explicó que lo necesitaba para el colegio de sus hijos. La profesional le respondió de la misma forma y mediante la resolución N° 467/21.

“Espero que se encuentre bien y se le va a devolver su teléfono celular, porque ya se hicieron las tareas para las cuales se lo necesitaba y no es necesario tenerlo más tiempo secuestrado en esta causa, y agradeciéndole por haber entregado su teléfono cuando fue pedido”, sostuvo Ferreyra en su resolución.

Y agregó que “también quiero decirle que como no me parece que haya sido necesario secuestrarle el teléfono cuando usted estaba en el hospital, porque usted no dijo en su denuncia que en el celular había cosas que puedan servir en la investigación, entiendo que el secuestro no tenía que hacerse y por eso le devolvemos su teléfono sin mayores impedimentos…”.

Manifestó que en casos similares se continuará con la modalidad como un aporte más que contribuye al acercamiento Sociedad-Justicia. Aseguró que la comunicación de esta forma resulta más legible y clara y evita usar términos propios del mundo del derecho y sus formas que son incomprensibles para quienes lo desconocen.