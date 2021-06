Javier Saiz y San Martín tienen todo encaminado para la renovación

San Martín avanza en las negociaciones para conformar el plantel que representará a la entidad en la Liga Nacional de Básquetbol 2021-2022. Uno de los jugadores que seguirá en la institución es Javier Saiz. El pivote cordobés afirmó que “en los próximos días se hará oficial” su renovación.

“Ya está todo bastante encaminado de las dos partes para continuar, así que calculo que en un tiempito se haría oficial: está todo dado para que así sea”, señaló el jugador en declaraciones que realizó a La Red Deportiva (FM La Red Corrientes).

El jugador de 27 años se sumó a San Martín en la pasada temporada y ahora solamente queda “toda la parte burocrática, por así decirlo”, y es que en algunos detalles de la duración del vínculo “hay que terminar de ver, pero calculo que va a ser por dos años. Hay que esperar que esté firmado para hacerlo público”.

De todas formas, en la parte económica, dijo que “está complicada la mano para prever a futuro, pero si es conveniente para las dos partes se va a dar así y se concretará la renovación”.

La competencia en el país no tiene fecha de inicio, se espera que comience el torneo en septiembre u octubre. Durante la pausa, analiza la posibilidad de jugar fuera de la Argentina. “Si sale una oportunidad linda para ir afuera, mientras no haya competencia acá, hay que aprovecharla”, reconoció. Luego de seis temporadas en Regatas, club con el cual debutó en la Liga Nacional, Saiz decidió pasar a San Martín. “Para mí fue súper positivo. Fue un poco progresivo, descubrir nuevas vivencias que, con ciertos roles, uno no lo tiene en cuenta y cuando llega a otro equipo, con otro rol, se tienen otras vivencias y es parte de la experiencia de un jugador”.

El protagonismo que tuvo en el “Rojinegro” se reflejó en los números: 25,8 minutos, 10,4 puntos y 4,6 rebotes de promedio por juego. “Uno se prepara distinto para un partido cuando tenés un rol que otro, y no solo eso también cambia el día a día. Cambia mucho, lo tomé como un desafío y creo que los objetivos que uno se puso antes de empezar el torneo lo superamos con creces. Nos quedó un sabor amargo porque quedamos a una pelota de pasar a la final, pero lo que fue la temporada, fue totalmente satisfactorio”.

Saiz prefirió no hablar de su rendimiento individual porque aseguró que lo importante fue “la incidencia dentro del equipo” y además destacó la labor del entrenador Diego Vadell: “Fue clave en el año que tuvimos, no para de trabajar, de estudiar, de analizar. Lo que más rescato es que entrás a los partidos con las cosas claras, sabés cómo tenés que jugar para ganar, qué es lo que quiere hacer el rival; y cuando vas a todos los partidos con las ideas claras tenés muchas chances de ganar”.

Durante los últimos meses tuvo la oportunidad de jugar en la selección argentina y tenía la esperanza de volver a ser convocado para la preparación de cara a los Juegos Olímpicos. “No me tengo que poner mal por una decisión que no toma uno. Traté de hacer lo mejor posible esta temporada, no me alcanzó para estar, pero no tengo que reprocharme. Me hubiera encantado estar, pero no es así. Habrá que seguir mejorando en otras cosas para ponerse otra vez en consideración”.

Además de Saiz, San Martín apuesta a mantener dentro del equipo a Jonathan Machuca y a Emiliano Basabe. Hay conversaciones con Sebastián Acevedo e Iván Basualdo y se mostró interesado en poder contar con Donald Sims, hoy en Uruguay, que también es pretendido por Regatas.

El plantel que volverá a contar con Diego Vadell como entrenador ya cuenta con Gastón García, Matías Solanas, Franco Méndez y Rolando Vallejos (cedido a Colón para el Federal).