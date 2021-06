La embajadora de Israel criticó a la Argentina por la venta de carne

La decisión del Gobierno de restringir la exportación de carne vacuna podría generar un conflicto diplomático con Israel. Galit Ronen, la embajadora de ese país en Argentina, afirmó ayer: “Si no podemos saber que nos van a vender carne de forma regular, vamos a buscar otros lugares”.

Según un relevamiento realizado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados (Ciccra), durante los primeros cuatro meses de 2021 -antes de las restricciones- las ventas a Israel sumaron 12.266 toneladas peso producto en cuatro meses y resultaron 18,2% mayores que las de un año atrás (6,2% del total). Por estas ventas, Argentina facturó 84,2 millones de dólares. En 2020, Israel importó de la Argentina 27.310 toneladas peso producto, un 15,1% más que en 2019.

Durante una charla con el Colegio de Abogados de La Plata, Ronen señaló que “no puede ser que cada vez que le da ganas a la Argentina, Israel se queda sin carne”, y aseguró que mantuvo conversaciones con diferentes funcionarios de Argentina.

“Hablé, y les sugerí que se nos dé una cuota como Hilton con la Unión Europea, o de carne kosher a Estados Unidos, pero esto es una solución que demora; hacer una cuota es un proceso legal que lleva tiempo. Fueron muy amables, pero al final no me dieron el sí, supongo que ellos piensan que la solución (del conflicto) está cerca, con lo cual consideran que no hay que tener una solución especial para Israel”, completó la embajadora en el país.

El cepo a las exportaciones vence el domingo 20. A una semana de ese plazo, desde el consorcio de exportadores de Carne ABC esperan que en los próximos días el Gobierno brinde una respuesta a la propuesta que presentaron y que estaría pensada en “destinar mayor cantidad de cortes al mercado doméstico”.

Esta decisión generó, al mismo tiempo, un conflicto con el campo, pero también en el nivel de las relaciones diplomáticas, sobre todo con Israel, país que ya hizo manifiesto su descontento por la votación de Argentina en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) del 27 de mayo sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, por considerar que esa resolución “no menciona a Hamas ni el derecho de Israel a defenderse”.

La exportación de carne antes de la restricción oficial había dejado ingresos por USD 203,7 millones, con un precio promedio de 2.931 dólares la tonelada (Ministerio de Agricultura)

Las exportaciones de carne vacuna se derrumbaron 35% en mayo último y los frigoríficos pudieron cumplir apenas con el 65% de sus planes de venta al exterior, en medio de las restricciones impuestas por el Gobierno, según datos difundidos por el sector. El mes pasado se exportaron 45.200 toneladas, por debajo de las 69.500 de abril.

