Sale un vinito: la reacción de Virginia Lago al enterarse de que en España venden remeras con su cara y su famosa frase

"Historias del Corazón" comenzó con la idea de durar solo una temporada, pero el éxito fue tal que Virginia Lago se mantuvo en la conducción durante tres años. El programa era sencillo, pero el estilo de la actriz lo volvió memorable hasta la actualidad cuando su dibujo y una de sus típicas frases fueron inmortalizadas en remeras que se venden en España.

Desde el 2012 al 2015, Lago se mostró en la pantalla como presentadora de todo tipo de películas que se transmitían por las tardes de Telefe. Grabado en un estudio que simulaba el living de una casa, la artista analizaba e invitaba a los espectadores a disfrutar de las escenas, función que le valió gran reconocimiento y el Martín Fierro de conducción femenina en 2013.

El ritmo pausado y su calidez al hablar se volvieron su emblema junto a la expresión "sale un vinito", que decía durante las emisiones de los programas. Si bien algunos usuarios en las redes sociales se burlaban de su actitud al conducir, la presentadora se reconoce como "muy querida por el público" y la actualidad la sorprendió con la comercialización en Europa de su imagen en camisetas.

Tanto en Madrid como en otras ciudades de España son tendencias las remeras con el dibujo de Lago y su reconocida frase: "Sale un vinito". Se venden por 22,99 euros, que se traducen a 2.528 pesos argentinos.

"Me causó mucha gracia. Me lo tomo como un halago", reconoció la actriz en comunicación con revista Pronto. Y contó cómo se enteró de su meme en las remeras: "El otro día estaba hablando con una amiga de la Secretaría de Medios para hacer un spot sobre el coronavirus y me comentó algo muy gracioso. Me dijo que justo acababa de cortar el teléfono con su hija y le mandó una nota sobre una empresa en España que sacó unas remeras con un dibujo que pretende ser yo. Estoy dibujada en la remera con la frase 'Sale un vinito', que decía en el ciclo 'Historias del corazón', con el vinito en mano los sábados por la noche".

En ese sentido también expresó: "Me siento muy querida por el público, me lo hacen saber y me lo dicen cuando salgo a la calle".