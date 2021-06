La angustia de Damián Betular al despedir a la eliminada de Masterchef Celebrity 2

Luego de definir este domingo quién abandonaría el programa, Damian Betular dio un anuncio muy sentido. “Me vas a hacer llorar”, le dijo mirando a la participante a los ojos.

Ya en instancias de semifinales, Masterchef Celebrity 2 vivió este domingo una tensa gala de eliminación, en la que Candela Vetrano, Sol Pérez y Georgina Barbarossa competían por pasar a la próxima instancia y quedar entre las tres mejores del certamen. Gastón Dalmau, más relajado, vivió la competencia desde arriba del balcón porque ya se había asegurado su lugar en el desafío del jueves pasado.

Con Marley como invitado especial, el jurado dio a conocer la primera consigna de la noche: las participantes tendrían ocho minutos para decorar un bizcochuelo como si fuera una torta profesional. La que mejor lo hiciera, tendría un beneficio. Finalmente, los chefs determinaron que la ganadora fuera Georgina. Acto seguido, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui anunciaron que el segundo desafío que tendrían que afrontar era replicar una receta que iba a estar a cargo del papá de Mirko, quien finalmente no se animó y le dio la posta a Betular. De esa forma, el pastelero determinó que lo tendrían que seguir en un paso a paso para preparar una tarta de chocolate, toffee y maní. Para esto, contarían con 60 minutos y la ganadora de la prueba anterior pudo determinar en qué isla se ubicaría cada participante, aunque ella prefirió que todas queden en su lugar.

Apenas Santiago Del Moro dio la orden para que comience a correr el tiempo, Damián puso manos a la obra y comenzó a dar las indicaciones, mientras que todas las concursantes lo atormentaban a preguntas, en especial Sol. “Es una película de terror, es mi sombra”, comentó el chef. Fue también la ex “chica del clima” quien tuvo la noche más accidentada: se cayó mientras iba a buscar unos utensilios y acto seguido, cuando regresó a su estación, se le rompió una fuente de cristal. “¡Estoy enyetada, chicos! ¿Qué pasó?”, exclamó.

Una vez agotado el tiempo, comenzaron las devoluciones, que estuvieron muy parejas, por lo que la decisión sería muy difícil. En primera instancia, decidieron salvar a Georgina, quien se mostró muy emociona y feliz. Luego, fue Donato el encargado de informar quién sería la próxima eliminada: “La cocinera que esta noche deja para siempre las cocinas de Masterchef Celebrity es Candela”.

“Hay un montón de gente que te quiere, te ama. Sos una persona muy simple y sofisticada al mismo tiempo. Siempre con buen humor, aportando, cocinando con alegría, con maravilla, con terror a veces. Y demostrando todas tus emociones sin guardarte ninguna. Te recordaré para siempre por esa linda imagen que vos tenés y que inspirás a mucha gente”, le expresó el Tano. En tanto, el dueño de Tegui le acotó: “Ninguna tristeza, tu paso por acá fue alegría pura. Sos tan sensible, tan inteligente, tan talentosa, tan chiquita. Sé que tenés una carrera por delante espectacular, al verte me doy cuenta que podés hacer lo que quieras con tu vida, cocinar también. Te vamos a extrañar”.

Por último, y visiblemente emocionado, Damián le dedicó unas conmovedoras palabras: “Me vas a hacer llorar. Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás. Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que hayamos y estemos en un gran recuerdo en vos, de este paso por acá, porque fue fabuloso”.

“Quiero agradecer a cada uno de ustedes, al jurado, por su generosidad, por su amor, por su cariño. Me llevo todo el aprendizaje de lo que fue Masterchef, a nivel culinario y a nivel personal. Crecí, aprendí, estoy tan agradecida con todo el equipo, que son lo más. Y le quiero agradecer a mis compañeros que hicieron de este camino un camino mucho más copado y amable”, se despidió la flamante eliminada antes las lágrimas de sus colegas, en especial, de su amigo Gastón.

Fuente: Teleshow