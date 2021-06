23 de junio

Por Juan Carlos Raffo

Corría el año 1840... y el general Paz se reúne con Lavalle en Punta Gorda. Se ofreció para integrar el ejército y ayudar a la empresa que era común: derrotar a Rosas.

No se pusieron de acuerdo, pese a que los movía el mismo fin (tenían una causa parecida y un enemigo en común, Juan Manuel de Rosas) pero por lo visto las visiones de ambos en como encarar la lucha, eran diferentes. Al no ser aceptado por Lavalle, José María Paz continuó viaje a Corrientes, allí lo esperaba el gobernador Pedro Ferré, quien le organizaba un nuevo ejército para continuar la lucha. No le agradó a Lavalle la idea de Paz de dirigirse a Corrientes para organizar otro Ejército y el “manco”, más tarde, comentará sobre el ejército de Lavalle en estos términos: “Es un cuerpo formado por hombres entusiastas y valerosos, pero sin mucha disciplina ni menos organización”. Paz se dirigió con un grupo de oficiales el 24 de julio a Corrientes y Lavalle encontró libre el camino para cumplir con su propósito.

El convoy que transportó por el río Paraná al general Paz y al grupo de oficiales correntinos hizo escala en la ciudad de Esquina. Allí ya pudo advertir el estado de indefensión en que se encontraba la provincia y destacó a varios oficiales que lo acompañaban para que se apoderen de caballos y organicen una partida de observación para prevenir un ataque enemigo, hasta que él se hubiese entrevistado con el gobernador Pedro Ferré y mandasen los relevos. Moría por entonces, el 17 de julio, José Simón García de Cossio.