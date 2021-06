Rodrigo Galarza: “Para ser poeta hay que tener la capacidad de maravillarse con lo cotidiano”

Veronica Echezarraga

“Para ser poeta hay que tener una mirada poética, es decir, tener la capacidad de maravillarnos con lo cotidiano como si fuera la primera vez. El resto se entrena”, dijo a El Litoral el poeta correntino Rodrigo Galarza que, aunque vive en España hace dos décadas, está fuertemente arraigado a su tierra. Con textos de su libro “Parque de destrucciones”, el escritor participará hoy a las 17 (hora argentina) del encuentro virtual de poetas “Ciudades invisibles”.

El domingo pasado comenzó de manera virtual el Primer Encuentro Internacional de Poesía “Ciudades invisibles”. La actividad, que se extenderá hasta 27 de junio, cuenta con la participación de 60 escritores de habla hispana.

“El encuentro se denomina Ciudades invisibles en honor a un libro de Ítalo Calvino”, dijo Rodrigo Galarza durante una charla telefónica con diario El Litoral, en la que contó también que la idea de los organizadores fue reunir voces de América y España para visibilizar a sus ciudades en un tiempo donde estas quedaron como muertas debido a la pandemia de covid-19. “La idea es dar vida a las ciudades a través de la palabra y de un mensaje esperanzador”, marcó.

“Ciudades invisibles” es organizado por distintos sellos editoriales como El Ángel Editor, de Ecuador; Fundación Cultural Esteros, de Uruguay; El Suri Porfiado Ediciones, de Argentina; y la revista digital La Raíz Invertida, de Colombia. El programa y las trasmisiones están disponibles en la página de Facebook: @Ciudades Invisibles, donde hoy a las 17 se podrá ver y escuchar al correntino que leerá textos de su libro “Parque de destrucciones” y varios poemas inéditos.

“Parque de destrucciones” es un libro que Galarza escribió hace años, cuando empezaba su vida en Madrid. “Ese libro surgió de una idea relámpago que decía ‘he venido a ser extranjero, no me culpen por ello’. No era mi intención original que se convirtiera en libro”, recordó.

Aunque le cuesta encasillarse, Rodrigo definió a su poesía como “el cruce de muchas voces y muchas tradiciones poéticas”. “Escribir es como una catarsis. Me ayuda a saber cosas de mí, que ni yo mismo sabía”, dijo al tiempo que se describió como un destructor de sus propias certezas. “No tengo miedo de cambiar mis certezas, no me gustan las verdades inamovibles”, aseguró durante la charla.

“La poesía y la narración en general jugaron un papel fundamental durante la pandemia, especialmente en el tiempo más duro del confinamiento”, marcó el correntino, que ve a la lectura (entre otras cosas) como un alivio a la depresión en tiempos duros. No obstante, consideró que, dentro del género literario, la poesía es la que menos lectores tiene: “Creo que mucha gente le tiene miedo a la poesía y esto es porque el lector trata de entender, pero al poema no hay que entenderlo, hay que disfrutarlo. El poema es como un relámpago, un golpe intuitivo, no es un relato directo”, dijo.

Rodrigo es un gran lector, pero sobre todo un observador apasionado y eso es, a su criterio, lo que le da vida a sus versos: “Para ser poeta hay que ver la vida desde una perspectiva poética, es decir maravillándonos de lo cotidiano como si fuera la primera vez que lo vemos. Un poeta debe tener mirada poética, todo lo demás se entrena”.

David Martínez

Rodrigo Galarza fue invitado a participar del encuentro “Ciudades invisibles” por la editorial Suri Porfiado con la que trabajó en reiteradas oportunidades y a través de la cual en los próximos días lanzará el libro “Ontología del poeta correntino David Martínez”. “El libro es una recopilación comentada de la obra de uno de los grandes autores correntinos y de quien actualmente no existen trabajos de consulta”, adelantó. Contó también que la tarea le llevó tres años y mucho compromiso: “Es una investigación basada en libros míos de cuando era chico y me ayudó mucho el museo de David Martínez que está en su casa de Caa Catí”. Contó también que actualmente no hay textos digitalizados del poeta, lo cual complicó aún más la tarea.