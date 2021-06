“El autonomismo aspira a todo dentro de ECO”

El presidente del Partido Autonomista y actual concejal de Capital, José Romero Brisco, estuvo anoche en “Final Abierto” y habló de todos los temas. Desde su potencial candidatura a vice de Gustavo Valdés, hasta el cambio de nombre que se ensaya en la alianza gobernante. Una charla sin medias tintas con uno de los referentes más jóvenes de la política correntina que empieza a definir cuestiones de cara a las elecciones del 29 de agosto.

Aquí un extracto de la entrevista que se puede ver completa en los repositorios digitales del diario El Litoral.

—¿A qué aspira el partido autonomista en estas elecciones?

—A todo.

—A la vicegobernación, por ejemplo…

—A todo. En lo personal, no me gusta ser hipócrita, por eso digo que cualquier partido político que no tenga grandes aspiraciones o aquel que se meta en política a participar y no tenga una ambición sana, me parece que no está yendo por el buen camino. Uno aspira dentro de lo que participa en su actividad, a lo máximo. Me parece que este es el mismo caso del PA, aspira a eso.

—Uno puede aspirar de acuerdo a lo que tiene para dar y, en ese sentido, ¿qué tiene para dar el PA para las próximas elecciones y en base a eso para negociar en acuerdo dentro de ECO?

—Por supuesto, uno puede aspirar en base a lo que uno pueda dar, pero el partido tiene un montón de personas muy capaces y no creo que las personas tengan menor o mayor capacidad dependiendo del color político que tengan.

No creo que haya un verde más idóneo que un rojo o viceversa, sino que es individual y es particular de cada persona. Algunos sirven para una cosa y otros para otra cosa y así se componen todos los partidos, sin excepción.

Ahora, uno quizás está más cerca de tener una vara más larga y de poder de decisión más grande que el que tenemos nosotros, entonces quizás ellos (la UCR) tienen más poder de decisión para poder conformar los espacios. Pero en capacidad el partido tiene muchas personas muy idóneas para aportar en un montón de lugares para poder plasmar lo que pensamos los autonomistas, y tenemos algo que es muy importante, que lo manifestamos siempre internamente: tenemos eslabones de generaciones dentro del partido, que creo que eso nos hace tomar buenas decisiones.

—En lo personal, ¿a qué aspira?

—Hace un tiempo se rumorea lo de la vicegobernación y sería un lugar buenísimo en lo personal y para el partido. Creo que uno quiere ocupar los lugares en política donde tenga la autoridad para tomar decisiones y poder, en esas decisiones, plasmar las ideas que uno tiene y hacer las cosas.

—¿Le gustaría ser vicegobernador?

—Sí, sin duda. Cómo no, por supuesto que sí...

—¿Lo habló con Gustavo Valdés?

—No, esa es una charla que nunca hemos tenido. Creo yo que nadie la ha tenido y es una facultad y potestad que todos los partidos de ECO le hemos otorgado al gobernador, y me parece bien que él tome esa decisión.

No es como antes, cuando estaba el Pacto Autonomista-Liberal, que tenía que haber una alternancia, que si había un gobernador autonomista tenía que haber un vice liberal y viceversa. Ahora todos los partidos de ECO le hemos dado la potestad y la facultad al gobernador para que él elija su vice, que debe tener muchas condiciones que le cierren a él.

—Si no es vicegobernador, ¿qué?

—No sé. No lo hemos hablado, pero me gustaría ocupar lugares para plasmar lo que el partido piensa y si no ocupo ningún lugar tampoco me quita el sueño.

Yo estoy hace poco en política, por un montón de motivos personales. Si no me toca ocupar ningún cargo seguiré conduciendo mi partido, fortaleciéndolo, me parece que estamos yendo por ese camino, donde en el interior vamos a pelear muchas intendencias y seguiré en ese lugar. Y cuando me toque ocupar algún cargo, lo ocuparé.

—Propone algo parecido al Pacto, pero ECO es la UCR gobernando y los demás participando…

—Es una alianza diferente a la que conocemos como Pacto Autonomista-Liberal, donde todos los partidos entendemos cómo son las reglas de juego, y tácitamente, por más que algunos refunfuñen y demás, las terminamos aceptando y sabemos cuáles son. Por eso la alianza sigue desde un tiempo atrás y ahora se va a aggiornar un poco más con un nuevo nombre y demás.

—¿Ya está el nombre definido?

—Creo que se va a terminar aggiornando. Me parece que ya vimos el “Vamos Corrientes” y es una especie de oxígeno que se le está dando a esta alianza que ya tiene veinte años sobre el lomo.

—¿Por qué necesitaba oxígeno, estaba cansada?

—Yo creo que sí. Que tanto en la política como en la vida hay ciclos.

—Cambiar ahora un nombre exitoso, camino a las elecciones, ¿le parece?

—Creo que hay que oxigenar. Y hacer cambios a futuro siempre es positivo. Dentro de la alianza ves nuevos actores, como es mi caso o de otros actores jóvenes, que queremos una provincia un poquito diferente a la que teníamos y tenemos; otro ímpetu y visión diferente. Hoy estamos integrando esta alianza y queremos darle un tinte diferente.

Creo que hay muchas cosas que dialogar adentro, porque si bien fue exitosa hace veinte años, puede ser más exitosa y mejor. Donde todos los partidos tengan mayor voz, opinión y poder de decisión, porque para que la alianza sea importante y sea exitosa, no son importantes uno o dos partidos, sino que es importante el conjunto de partidos.

Entonces, si todos los partidos en conjunto son importantes para que la alianza sea exitosa, todos deben tener un mecanismo que no sé cuál será el ideal que lo tendremos que aceitar y hablar. Pero que todos tengan voz activa y con autoridad para tomar las decisiones.

—¿Pero eso pasa en ECO? ¿Cuál es el espacio real en ECO?

—Espacio de discusión hay. Ahora también hay estrategias políticas para hacer que la alianza siga gobernando y plasmando las ideas que tenemos los partidos que estamos adentro.

—Cambiar el nombre de ECO ahora, ¿no es un telefonazo para alguien?

—Yo lo veo de otra manera, pero puede ser, porque los signos tanto en la política como en la vida son tan importantes como las acciones; es un simbolismo y es importante. No sé si es un telefonazo para alguien o una modalidad de hacer las cosas distinta, pensando en lo que se viene y pensando en el futuro.

En mi caso puntual, yo soy un dirigente extremadamente joven y presidente de un partido centenario, hoy está en discusión que el partido pueda ocupar un lugar muy importante, que antes ni remotamente hubiera pasado. Por eso veo con buenos ojos que se cambie el nombre o que se piense en la gente joven y me parece que la sociedad también pide eso.

—Se cambia para encarar un nuevo proyecto…

—Hay signos y cosas que en la vida se van dando y me parece que esto puede ser un cambio de oxigenación en el nombre, que la gente vea que hay actores nuevos y nombres nuevos. También están los anteriores, los que estaban antes que nosotros en la alianza.

No es que viene otro para sacar a los que estaban, se puede hacer un trabajo en conjunto entre todos y hay que ser abierto y eso es lo que hace que esta alianza sea exitosa, que es muy amplia, y hay que tener la mente muy abierta y si se quiere tener futuro se tiene que dar lugar a actores pensando en el futuro y que estén de la mano de lo que pide la sociedad, como desarrollo, juventud, inclusión de las mujeres; que es lo que pide la gente en la calle y es algo de sentido común. Hay que aggiornar nuestra vida a los tiempos y la política tiene que aggiornarse a las personas.