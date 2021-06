Plus: mañana comenzará el pago a los trabajadores municipales

La Municipalidad de Corrientes desde mañana iniciará el pago del plus complementario de 1.500 pesos para todo el personal (trabajadores Neike, contratados y planta permanente). El anuncio fue dado a conocer por el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales. Los agentes Neike que ya cuenten con sus tarjetas de débito, tendrán depositado el plus mañana en sus cuentas bancarias, pero aquellos que aún no tengan el plástico, cobrarán según la terminación del número del DNI, desde el 25 y hasta el martes 29 de junio, por ventanilla, en la Caja Municipal de Préstamos. Mañana 25 se pagará a los trabajadores cuyos DNI terminen en 0, 1 y 2; el lunes 28, a los agentes con DNI finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el martes 29, a aquellos trabajadores Neike con DNI terminados en 7, 8 y 9.