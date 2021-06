La poetisa Silvia Mellado ganó el premio Storni con Cantos Limayos

Silvia Mellado, poeta oriunda de Zapala, Neuquén, obtuvo el primer lugar en el premio Storni de Poesía. Cantos Limayos, surgido a la vera del río Limay, es el libro que la consagró como ganadora del certamen. El jurado remarcó en su poética “la precisión de la lengua que, entregada a las distintas formas del paisaje, ofrece la visión de otro mundo, que es este”. La porteña Daniela Aguinsky y la entrerriana María Belén Zavallo obtuvieron el segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Una poesía que desborda las páginas de los libros, que se lee y se escucha a viva voz. Así es la obra de la zapalina Silvia Mellado”, dijeron la barilochense Graciela Cros, el bonaerense Osvaldo Bossi y la santafesina Estela Figueroa, jurados del premio Storni de Poesía lanzado meses atrás por el Ministerio de Cultura de la Nación.

Silvia nació en Zapala, Neuquén, en 1977. Es poeta, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue y doctora en Letras por la Universidad Nacional de Córdoba. En su obra desarrolla una escritura personal que combina con su actividad como investigadora y se retraolimenta con su intervención en espectáculos o performances colectivas, que son a la vez multidisciplinarias.

Su primer libro fue Celuloide (2009), publicado como parte de la colección Chicas de Bolsillo de la Universidad Nacional de La Plata, donde estudiaba su carrera de grado. La colección tuvo el impulso de la poeta María Eugenia López y el diseño de Erica Medina. Después vinieron Acetato (2009), Moneda nacional (2012), Pantano seco (2014) y La ficción de la poesía (2019), además de la inclusión en varias antologías nacionales y del extranjero.

Entre sus muchas publicaciones sobre literatura se encuentra La morada incómoda. Estudios sobre poesía mapuche: Elicura Chihuailaf y Liliana Ancalao (2014); los capítulos “Redes de escritores del siglo XX en Patagonia: Centro de escritores patagónicos” (2016), “Las voces del sur: el espejo de las lenguas” (2016) y los artículos Lenguas kuñifal: pasajes entre el mapuchezungun y el castellano en Elicura Chihuailaf, Liliana Ancalao y Adriana Paredes Pinda (2014), Notas sobre Coirón (2014) y Bordes, lindes y transacciones en la poesía del sur: aproximaciones a los fronterantes de Ariel Williams (2014).

Su interés por la lengua del pueblo mapuche es otro aspecto que resalta tanto en su trabajo poético como científico.

“La palabra limayo es inventada que reúne el río Limay y el nombre de mi papá. Cuando empecé a pensar en el título de libro, caí en la cuenta de que muchos de esos poemas habían surgido a partir de unas caminatas por la ribera del Limay y que muchas de ellas fueron parte de un duelo que transité por la muerte de Pelayo, mi papá, que falleció en 2019. Y también una de las cuestiones que se me reveló ya cerrando el libro es que la Catalpa, uno de los árboles con mucha presencia en estos textos, simboliza el hogar paterno en la antigua china. Lo descubrí por casualidad, leyendo un diccionario de símbolos”, contó la poeta luego de alzarse con el primer premio del concurso de poesía.

Con respecto a Alfonsina Storni (en homenaje a quien fue realizado este certamen), Mellado manifestó: “Creo que Alfonsina es una de las ‘mostras’ de la poesía”, como dice el potente proyecto podcast de Inés Kreplak. Además, me pasa con ella que me seduce mucho la manera en la que me llegó. Por supuesto, cuando transité la universidad la estudiamos como parte de un canon, pero a mí me queda mucho más la Alfonsina que circula por fuera de la universidad. Esa poeta de la que podían hablar o decir algo la mayoría de las personas.

Esa imagen de poetisa más que de poeta, de mujer luchadora que decía de un modo particular. Me gusta pensar esa figura, ese imaginario de Alfonsina”.

(VAE)