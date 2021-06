Boca transferirá a Andrada y Capaldo

El arquero Esteban Andrada al mexicano Rayados de Monterrey y el mediocampista Nicolás Capaldo al austríaco Red Bull Salzburgo, están a punto de convertirse en las dos primeras ventas de Boca Juniors en este mercado de invierno del fútbol argentino.

Boca recibió una oferta inferior a los 6 millones de dólares por el arquero de treinta años que no satisfizo, aunque no al punto de no seguir negociando, y las partes no están muy lejos de limar diferencias, sobre todo por el interés del arquero en ser transferido.

De esta manera, será Agustín Rossi quien se quedaría con la titularidad del arco boquense para la próxima temporada, luego de que también recibiera una oferta del Udinese, de Italia, considerada insuficiente.

La oferta de Capaldo, de 22 años, por parte del Salzburgo, es muy similar a la de Monterrey por Andrada, ya que ronda los 5.000.000 de euros, aunque Boca tiene el 80 % del pase, mientras que los restantes son del Deportivo MacAllister.