En el hospital de campaña hubo ayer 17 muertes y se llegó a las 415 internaciones

En el hospital de campaña se registró ayer el récord de 17 muertes en un solo día, con lo cual el número de fallecimientos de pacientes con covid-19 en la provincia ascendió a 846, más de la mitad de los fallecidos son de Capital. Además, se llegó a la marca de 415 personas internadas con coronavirus, y advirtieron que el mayor foco de contagio está en los lugares de trabajo.

El parte médico emitido ayer desde el hospital de campaña dio cuenta de otro récord que alcanzó Corrientes en el último mes, respecto a la pandemia: en 24 horas murieron 17 pacientes con diagnóstico positivo para covid-19. Se trató de 11 hombres y seis mujeres de entre 40 y 95 años, en su mayoría con antecedentes de enfermedades preexistentes. Del total, 10 eran oriundos de Capital.

La última cifra máxima de decesos había sido de diez pacientes, el viernes pasado, y el total de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia llegó a 846. De esta última cantidad, 567 se dieron durante 2021, más del doble que en el año pasado. Además, 463 de los fallecimientos fueron de personas de Capital, lo que representa el 54,7% del total de muertes.

En tanto, desde el centro de salud también se notificó que al menos hasta ayer había 415 pacientes con coronavirus internados, número récord desde los 400 registrados el martes pasado. En detalle, hay 355 personas alojadas en Sala de Clínica General, todas clínicamente estables, y otras 60 en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), de las cuales 53 están con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado. Está ocupado el 17,66% de los respiradores.

Además, se comunicó que ayer fueron dados de alta 36 pacientes recuperados, y que en los consultorios externos se realizaron 180 atenciones en la fecha.

Contagios

El informe epidemiológico de la provincia registró ayer 843 nuevos casos positivos de coronavirus, de los cuales 381 fueron contagios de Capital, al haberse analizado 6.748 muestras en las últimas 24 horas. Esto actualizó la cifra de activos en 4.942, la cual está disminuyendo luego de haber alcanzado el récord de 5.032 del último miércoles, y los acumulados en 58.549. Desde marzo del año pasado y hasta la fecha se realizaron 747.360 testeos realizados y se han recuperado 52.814 personas en la jurisdicción.

En este contexto, la directora de Epidemiología, Angelina Bobadilla, sostuvo ayer que los lugares de trabajo son ahora el mayor foco de contagios. “En algunos casos no es la persona la que no se quiere aislar, sino que es el empleador el que le obliga a ir a trabajar, con doble barbijo, o le dice que no pasa nada porque es asintomático, y ahí se generan los contagios”, afirmó a Radio Sudamericana.