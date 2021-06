Acevedo analiza su futuro, pero San Martín pica en punta

El interno Sebastián Acevedo definirá en los próximos días su futuro en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB), pero aseguró que le gustaría continuar en San Martín de Corrientes.

“Sé que San Martín había demostrado el interés de renovar, me gusta el proyecto, no voy mentir, pero todavía no he hablado con mi representante para ver qué hacemos”, sostuvo Acevedo.

“San Martín pica en punta porque es un club en el que nos sentimos muy cómodos todos, con la organización, con el cuerpo técnico. Espero hablar con mi representante (Gustavo Gorini), poner todas las opciones en la mesa, responder lo más descansado posible”, manifestó en declaraciones que realizó a La Red Deportiva (La Red Corrientes).

“Sé poco de mi futuro, con mi representante no he hablado, estaba muy enfocado allá en Colombia. Ahora, después de descansar lo voy a hacer para ver las opciones”.

Si bien no profundizó, luego de su mejor temporada recibió algunos “llamados” de algunos entrenadores, aunque por ahora solo quedó en eso y debo “juntarme con Gorini para ver todo”.

Cuando terminó la Liga Nacional, Acevedo (30 años) viajó a Colombia para jugar la competencia profesional de ese país donde llegó hasta las semifinales como integrante del plantel de Cafeteros de Armenia.

“No dudé, me parecía una linda oportunidad para conocer otro básquet, te genera una experiencia internacional y el balance ha sido muy positivo. Llegué a una muy buena organización, llegar a una semifinal no lo hace cualquiera, nos tocó el peor cruce contra Titanes pero competimos y se dejó todo”.

En Cafeteros, “llegar a un equipo armado fue muy lindo, yo lo que quería era disfrutar, sentirme en otro papel. En Argentina el torneo es de 8 meses, allá de un mes, así que todo fue muy rápido. Había días que no entendía cómo jugar, me costó, pero todo ha sido muy positivo”, dijo el santiagueño, agregando que “es muy bueno que ese básquet se haya fijado en el mercado argentino”.

Luego de tantos meses de competencia, el cuerpo “está pidiendo que descanse un poco, así que ahora todo el trabajo de postemporada va a estar enfocado en descansar y poner bien el físico en lo que venga”.

En la entidad del barrio La Cruz confían en poder mantener la estructura del equipo y por eso apuestan a la renovación de Acevedo, Jonathan Machuca, Emiliano Basabe y Javier Saiz.

Para Acevedo, la campaña de San Martín en la Liga 2020 - 2021 tuvo un saldo “muy positivo”. Fue el tercer goleador del equipo con 405 puntos, pero en 36 partidos disputados (promedio de 11.2 por juego).

“El año ha sido muy bueno, muy positivo… positivo para todos: para los jugadores, el cuerpo técnico, la institución. Se ha visto el trabajo que han hecho los dirigentes desde el año anterior, empezar un nuevo proyecto sin presiones de competir para salir campeón, y la verdad es que eso se ha visto por renovar a muchos jugadores. Ha tenido sus frutos, aunque nos queda esa espina que por una o dos pelotas no hayamos entrado a una final”.

El jugador, que lleva dos temporadas en el equipo correntino, está “muy orgulloso de todo el torneo que hemos hecho. Jugamos una final por un Súper 4, muchas experiencias que hemos vivido donde se ha visto el compromiso de todos. El balance ha sido muy bueno”.