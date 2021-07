Santa Lucía: aplicaron 1.500 vacunas y realizan testeos masivos

Realizan un operativo ampliado de covid-19 en Santa Lucia, tras el aumento desmedido de casos activos. Comenzaron los testeos masivos y la aplicación de 1.500 dosis de vacunas y estarán en la localidad durante el fin de semana. Rige la fase 3 y no se prevén restricciones más fuertes.

“Es un descontrol, Goya está cerca y Lavalle está en el medio. Llegó un punto en el que no podemos controlar nada”, aseguró a El Litoral José “Tata” Sananez, intendente de la localidad. “Yo estoy completamente seguro de que hay circulación comunitaria”, aseguró.

El funcionario explicó que Santa Lucia es una localidad que está "repleta de trabajadores” que prestan servicio en fincas, empresas y un parque hortícola que está cerca de la comuna. “Por todo eso es imposible cerrar Santa Lucia”, resaltó.

“No digo que tiré la toalla, pero ya no tenemos control. No depende de nosotros. Necesitamos que cada persona se cuide”, señaló Sananez. Explicó que por esa razón acordaron con Carlos Vignolo la intervención del equipo de Epidemiología en la localidad. Aunque no se sabe cuántos días trabajarán, las autoridades locales piden que sea hasta que desciendan los contagios.

En la localidad, tenían hasta el viernes 294 casos activos de covid-19 y un promedio de entre 30 y 40 pacientes diarios. “Son de todas las edades y en muchos casos no saben cómo se contagian. Otros son por los viajes a Goya y lugares aledaños”, puntualizó Sananez.

El martes, 20 funcionarios y personal municipal saldrán a todos los barrios de Santa Lucía a controlar que los aislados cumplan con el aislamiento obligatorio. “Preguntaremos si presentaron síntomas compatibles y trataremos de esa forma colaborar con el hospital”, dijo el funcionario.

El intendente explicó que por el movimiento laboral y económico, no hay posibilidades de aplicar restricciones. “No tenemos escapatoria”, señaló. También dijo que “estamos vacunando de forma masiva pero al tener esta situación sanitaria, es posible que se esté inoculando a personas contagiadas y eso es contradictorio para la salud por lo que sabemos”. Concluyó con el pedido de alerta a la ciudadanía.

