Cuatro preguntas de la gente

Por Bernardo Stamateas

1. ¿Por qué ciertas personas me exasperan con tanta facilidad?

Lo que nos molesta del otro, por lo general, es lo que tenemos nosotros mismos. Lo tenemos en germen, por eso no lo vemos en nosotros y lo vemos en los demás. Una acusación es, en realidad, una auto confesión. Se lo suele llamar la sombra y son aquellos aspectos que no nos gustan de nosotros y vemos con mucha facilidad en otras personas. Quien expresa: “A mí me molesta la gente orgullosa o la gente que no es solidaria”, de alguna manera, tiene esos rasgos muy arraigados inconscientemente en sí mismo. Por esa razón, lo persigue. Distinto es cuando algo nos molesta del otro y punto; pero, cuando lo perseguimos y nos detona en una reacción exagerada, se debe a que presionó internamente un botón similar.

2. ¿Por qué me cuesta tomar decisiones sencillas?

Casi siempre es por miedo al error. Cuando uno posterga, procrastina, deja para más adelante, lo hace porque no quiere equivocarse. Correr el riesgo de tomar una decisión implica la posibilidad de cometer un error, lo cual traería dolor emocional y una herida a la estima. Entonces, uno lo posterga para el futuro. “No soy disciplinado, me cuesta, no tengo capacidad” debería leerse como: “No quiero que me vaya mal”. Quiere decir que juego a no perder, en lugar de jugar a ganar.

3. ¿Por qué siento que va a pasar algo malo cuando me pasa algo bueno?

En el fondo, cuando tenemos esta sensación es culpa, es decir, creer inconscientemente que “no me lo merezco”. La persona con culpa tiene la creencia que dice que siempre hay una trampa detrás de todo, que nada es gratis en la vida, que, si la tratan bien, algo le van a pedir. Esa desconfianza sumada a la culpa hace que uno esté preocupado de no estar preocupado y sienta que algo malo va a suceder. La emoción de la culpa nos hace pensar que no somos dignos; entonces, cuando viene algo bueno, no lo podemos disfrutar porque la ansiedad nos lleva a pensar que va a venir un castigo (la culpa es necesidad de ser castigado).

4. ¿Por qué tengo miedo de que se mueran mis seres queridos?

Nadie desea que le pase nada a sus seres queridos. Ahora, cuando ese miedo es constante, se denomina ansiedad. La ansiedad consiste en pensar que le va a suceder algo negativo a alguien cercano en particular. En ocasiones, me siento de ese modo porque estoy esperando algo de esa persona que todavía no me dio. Puede ser un reconocimiento, una validación o simplemente afecto. Entonces, “tengo miedo de que le pase algo” debería leerse como: “Si le pasa algo, no voy a recibir nunca lo que estoy esperando muy profundamente, aunque no lo admita”. A veces, el miedo a que un ser amado se muera surge porque necesito expresarle algo que todavía no le expresé y, si se va de este mundo, eso quedará guardado en ella. Son todos procesos inconscientes, sobre todo, cuando este tipo de temor es constante.

