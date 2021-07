Estudiante correntino debatió sobre educación en la Unesco

Un estudiante de la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” participó ayer de un webinar organizado por la Unesco sobre la actualidad de la educación en relación a la conformación de los planes de estudio y de la virtualidad en el marco de la pandemia. El joven hizo hincapié en la necesidad de incorporar mejoras estructurales en las escuelas para poder trabajar con la bimodalidad.

Facundo Sánchez Ocampo, alumno de la Escuela Beltrán, representó ayer a Latinoamérica en un webinar impulsado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). Junto con otros dos estudiantes de África y Asia, y docentes de Colombia, Japón y Camerún, el joven expuso sobre su experiencia en el marco del aprendizaje a distancia y cuáles son los contenidos prioritarios para su generación.

El webinar se denominó “Reposicionar el aprendizaje en el centro de la transformación en educación”, y Sánchez Ocampo accedió a él gracias a una invitación de la profesora Katherine Cárdenas, maestra embajadora de la Fundación Varkey por Colombia. Según informaron desde la Escuela Beltrán, en la oportunidad “se abordaron varios puntos referidos al currículo”, los cuales integrarán “un documento donde se recomendará el empoderamiento de los estudiantes, los tutores en la formulación, el currículo digital y la autonomía de las instituciones educativas”.

“Hablamos de nuestras experiencias con respecto a la virtualidad y a las mejoras y actualizaciones que se deben hacer en las escuelas”, contó el joven a El Litoral, puntualizando en que lo más importante según su visión es garantizar elementos básicos en las instituciones, tales como mesas, bancos y maquinarias en buen estado.

Con respecto al aprendizaje a distancia, Sánchez Ocampo aseguró que esta modalidad de enseñanza no le fue útil, que prefiere la presencialidad, y advirtió que para que la misma funcione debe garantizarse el acceso a las tecnologías básicas. “Comenté que no estaba satisfecho con la virtualidad porque no todos tienen un buen celular o computadora, y si bien algunos de los expositores sí la preferían, otros la veían como algo injusto”, señaló.

Asimismo, el estudiante contó que aprovechó el encuentro para remarcar la importancia de que en los colegios exista alguna figura de comité estudiantil o de centro de estudiantes, de manera de garantizar la representación del alumnado en la toma de decisiones.