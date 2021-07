Marcela Tauro rompió el silencio sobre su relación Jorge Rial y su salida de Intrusos

Marcela Tauro había formado parte de “Intrusos” desde su comienzo. Sin embargo, su relación con Jorge Rial no fue la mejor, en especial durante los últimos en los que participó del ciclo.

Cabe recordar que la salida de la panelista fue polémica, ya que denunció malos tratos por parte del conductor. Durante una entrevista con “Por si las moscas”, la periodista habló sobre su partida del programa y los últimos acontecimientos que vivió su ex compañero.

El 2021 de Rial ha estado marcado por el fracaso que tuvo en “TV Nostra”, el programa que lideró durante un mes para luego renunciar por malas mediciones de rating. “La verdad no me sorprendió que dejara el programa, y lo digo porque lo conozco a Jorge, trabajé mucho con él”, mencionó Tauro.

Claro que la relación que quedó con el conductor es un misterio, por su renuncia a “Intrusos”. La periodista dio detalles de la situación: “Desde lo que pasó con él, no volví a hablar. Trato de no pelear con la gente así que no le niego un café ni nada”. Sin embargo, se mostró desconfiada con respecto a una reconstrucción de su relación Rial: “No creo que me vuelva a llamar nunca más”.

Por último, recordó su salida del programa de espectáculos con algo de nostalgia, ya que no se dieron las cosas en los términos que pretendía. “Yo me merecía otro final en Intrusos, no me gustó irme así”. De todos modos, aclaró que tuvo la oportunidad de cerrar el ciclo pero se negó. “Me pidieron que me quedara, pero quedarme como si nada, no era ser yo. Tampoco podía ir a despedirme, porque nos terminamos matando”, finalizó.

Diario Show