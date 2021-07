Dictarán un taller virtual y gratuito de escritura libre

El taller literario de escritura creativa “Queserraye” del Centro Cultural Universitario (CCU) propone para este martes 6 de julio, de 21 a 23, un encuentro libre de escritura para toda persona que tenga ganas de hacerlo. Para participar se debe completar un formulario que encontrarán en el link https://ccuunne.ar/queserraye-libre

El Queserraye Libre es una propuesta de taller virtual, de encuentro único, para escribir desde cualquier lugar donde se encuentren los interesados.

La propuesta está estinada a quienes les gusta escribir y lo hacen desde hace mucho, desde hace poco, o también si nunca lo hicieron, pero tienen muchas ganas de empezar: no hace falta experiencia previa para participar. La coordinadora del taller Queserraye, Maia Eirin, acerca del encuentro dijo: “Si hace mucho no encontrás en qué inspirarte, si la pandemia te saca horas para escribir, si la página en blanco hace mucho le saca lugar a las palabras, si no encontrás tiempo para sentarte a escribir, si te dan ganas pero no sabés sobre qué escribir, si sabés sobre qué escribir pero no arrancás, si… (mil excusas más), entonces este taller es para vos”.

Quienes participen deberán tener una buena conexión a internet, lápiz (o birome) y papel y completar el formulario antes mencionado. La actividad es libre y gratuita.

(VAE)