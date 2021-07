Karina perdió un juicio millonario contra uno de sus músicos

Luego del fuerte cruce que tuvo con el jurado de "ShowMatch: La Academia" en su última presentación, Karina La Princesita visitó el piso de “Los ángeles de la mañana” como panelista invitada y reveló que perdió un juicio millonario contra uno de sus músicos.

“Es un tema que vengo arrastrando desde 2014. Tengo unos juicios pendientes que me hicieron mis músicos. Perdí uno el año pasado, de un montón de plata y hace 10 días, me avisaron que perdí el segundo de los juicios... te juro que me mató porque pensé que ganaba seguro”, reveló la cantante tropical.

“Algún día me gustaría contar las cosas que me vengo guardando hace un montón. Demostré con papeles, con pruebas que yo no tenía nada que ver. El martes me avisaron que es más plata de la que ya tuve que pagar una vez... el año pasado y el anterior, lo tuve que trabajar por nada porque lo que gané fue para pagar el juicio. Este año será igual y el otro... pero todavía me quedan 2 juicios más”, explicó en relación a las demandas de sus excompañeros y sus problemas con los productores Pablo y Adrián Serantoni.

